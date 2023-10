Dia das Crianças pode injetar R$ 900 milhões no comércio gaúcho, projeta FCDL-RS

Antepenúltima data promocional do comércio em 2023, o Dia das Crianças está gerando um ânimo extra no comércio gaúcho. A Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Rio Grande do Sul (FCDL-RS) divulgou nesta qterça-feoira (3) a projeção de que a data pode injetar R$ 900 milhões no setor, 9% acima da data do ano passado, segundo a entidade, em nota.