Tramontina abre segunda loja em Porto Alegre; agora em shopping da zona Norte

A Tramontina acaba de abrir a segunda loja em Porto Alegre e também no Rio Grande do Sul de sua bandeira de varejo. Além disso, a nova T store fica no Iguatemi Porto Alegre, na zona Norte, seguindo a estratégia de atender dierentes públicos e localizações.

A coluna Minuto Varejo já tinha noticiado que a marca, maior fabricante de panelas inox do Brasil, teria duas unidades para contemplar as duas regiões da Capital.

A primeira T store abriu em julho no BarraShoppingSul, na zona Sul. Dois meses depois, é a vez da filial no Iguatemi. Até o fim do ano, a companhia diz que abrirá mais duas unidades, mas em outras regiões do País.

O gerente geral da Tramontina Store, Evandro Costa, reforça, em nota, que "a estratégia na escolha das localizações foi contemplar os clientes das regiões Norte, Sul e ainda Metropolitana. "Sabíamos que a entrada em Porto Alegre era bastante esperada, por isso entendemos que o ideal era abrirmos duas unidades nos dois extremos da cidade, garantindo um atendimento ampliado para o público, não só da capital, como das cidades vizinhas”, comenta Costa.

A T store fica no 1º piso do shopping e tem mais de 800 produtos para diversas seções da casa que são ligadas à comida:preparar, cortar, servir, festejar e equipar a casa toda. A unidade tem 216 metros quadrados.

Hoje o braço de varejo da Tramontina tem 22 pontos, sendo 20 T store e duas T factory store, situadas em Carlos Barbosa e Farroupilha, na Serra gaúcha, onde ficam os principais parques fabris e a sede da companhia.

As lojas estão em mais oito estados (Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Pará, Rio de Janeiro e São Paulo) e no Distrito Federal.