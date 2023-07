Tramontina abre primeira loja própria em Porto Alegre

A Tramontina já é gigante na indústria de utilidades domésticas. É líder, por exemplo, no segmento de panelas de inox. Basta subir a Serra gaúcha para perceber o parque fabril que se espalha por grandes áreas às margens da rodovia que corta Carlos Barbosa.

Agora o consumidor gaúcho vai ver mais Tramontina no varejo e com seleção a dedo de coleções, além de aposta na experiência com a marca e venda no digital para retirar no físico. Tudo no pacote da T store.

BarraShoppingSul, em Porto Alegre. Mais do que desembarcar na Capital, a loja entra na cena varejista do Rio Grande do Sul. A informação já tinha sido noticiada pela coluna Minuto Varejo. A loja tem 232 metros quadrados de área de venda e mais de 800 produtos. primeira unidade no Rio Grande do Sul e 18ª filial da bandeira abriu esta semana no.

segunda filial porto-alegrense da loja própria da indústria chega em setembro, no Shopping Iguatemi, na zona Norte. , na zona Norte.

"Para contentar todo mundo, faremos nos dois shoppings", explica Evandro Costa, gerente geral da Tramontina Store.

A chegada a Porto Alegre, pois até agora as lojas - não no mesmo conceito nem softsicação -, estavam apenas na Serra e são do conceito de Factory Store (showroom), também mostra um novo foco de alcance do consumidor final. Costa admite que a marca estava mais concentrada no Sudeste, onde estão as T store.

"Agora estrategicamente estamos indo para o Sul, que é a nossa casa", resume o executivo.

A marca vai terminar 2023 com 22 unidades da frente varejista. Além das duas da Capital, outras três estão programadas para abrir até outubro: em Belém (Pará,) em São José dos Campos (Sao Paulo) e no Rio de Janeiro (RJ), onde já estão outras duas filiais. As demais lojas oficiais estão na Bahia, no Ceará, no Distrito Federal, no Espírito Santo, em Goiás e em Minas Gerais.

"O grande barato neste espaço é que o cliente pode comprar qualquer item, com entrega avulsa ou em casa", diz o executivo.

"A rede deve continuar crescendo. Todo o ano vamos abrir loja. Quantas e onde vamos avaliar no fim do ano com a área comercial", adianta o gerente geral. "É uma oportunidade para o consumidor ter experiência com a marca, no ambiente próprio, e conhecer o mix mais amplo de linhas", explica Costa.

A Tramontina está presente majoritariamente em varejos multimarcas, de supermeracdos a lojas, entre mais populares a mais sofisticadas. O executivo acredita que o posicionamento em varejo próprio tambpem vai impulsionar a venda nos demais canais, devido ao maior contato com a diversidade das coleções. "A T store servirá para os outros varejos mostrarem aos clientes o que a marca tem."

O que as T store possibilitam também é o exercício da omnicanalidade, com uma jornada do cliente entre o digital e o ponto físico com diferenças que quase não são mais percebidas. "A ideia é usar a loja como ponto de entrega, operando como um hub para fortalecer o digital", traduz o gerente geral.