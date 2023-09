Pompéia abre loja número 90 onde foi Saraiva em shopping de Porto Alegre

A Lojas Pompéia estreia esta semana no shopping center considerado de padrão mais classe A e B do Rio Grande do Sul. No Iguatemi Porto Alegre, tem Louis Vuitton, Dolce & Gabana e Armani e, a partir de sexta-feira (29), vai ter a 90ª unidade da rede gaúcha de vestuário e itens para casa. A filial vem com nova pegada, layout que explora a cor laranja, novos ambientes e mais experiência, promete a rede.

LEIA MAIS: Como vai ser a loja da Pompéia no Iguatemi Porto Alegre

A loja sucedeu a megastrore da livraria Saraiva, fechada no primeiro semestre, dentro de redução da operação da rede que, recentemente, decidiu ficar apenas na plataforma digital. A Saraiva está em recuperação judicial.

A loja número 90 da rede gaúcha, que integra o grupo Lins Ferrão, dono também da Gang, maior bandeira de moda jovem gaúcha, tem mais de mil metros quadrados de área de venda e teve aporte de R$ 3 milhões, segundo a superintendente do grupo, Carmen Ferrão.

A chegada ao Iguatemi também está dentro das ações dos 70 anos da Pompéia, que será comemorado no fim do ano. Carmen ainda comentou, ao falar com a coluna Minuto Varejo, que, mesmo estando no Iguatemi, a unidade segue preços e coleções das demais filiais.



"A Pompéia Iguatemi vai oferecer uma verdadeira experiência imersiva para os clientes. Diversos ambientes foram projetados, como o espaço kids, com uma instalação especial para crianças; um lounge com cadeiras confortáveis, carregadores de celulares e telas com jogos e o espaço make, especialmente desenvolvido para exposição de maquiagens e acessórios", descreve a rede, em nota.



Projetada pelo escritório Marcelo Braga Arquitetura, o design interno da filial quer gerar uma "atmosfera acolhedora e energética", complementa a marca. Telões estarão em diversos espaços, com aposta em conexão com tecnologia.

A Pompéia Iguatemi será a última loja a abrir da marca em 2023. Carmen comenta que o ano vem tendo um bom desempenho, com crescimento de 3% reais no acumulado do primeiro semestre. "Em julho, o avanço foi de 15%, muito embalado por liquidações e ofertas (de inverno). O segundo semestre vai ser movimentado, devido ao Natal e aos 70 anos da Pompéia, que é em 1º de dezembro", associa ela.

O que diz Carmen Ferrão sobre a 90ª Pompéia

Minuto Varejo - Estar no Iguatemi, um shopping A/B, muda algo no que as pessoas estão acostumadas a ver na Pompéia?



Carmen Ferrão - Fizemos um estudo de fluxo e de pessoas que convivem no shopping. O mix de clientes é muito diferenciado. Temos desde público C e A/B. O Iguatemi é referência para o interior que vem à cidade. A loja vai inspirar unidades do interior e até para fora do Rio Grande do Sul e em âmbito nacional. Da mesma forma que temos a filial em Gramado, que é bem menor, mas tem um poder influenciador de marca para o Brasil maravilhoso. Gramado hoje é a segunda maior cidade turística do Brasil. Ela não abriu para ser mais uma loja, mas para reverberar a nossa marca. Temos feito este traablho nos anos recentes, como no Cais Embarcadero e Pontal Shopping. São pontos diferentes para atender diferentes públicos e diferentes experiências. Isso faz parte da renovação da marca e do nosso público. Hoje a Pompéia é vista como varejo que vende moda acessível em diversos lugares e de diferentes maneiras. Estamos conseguindo manter o nosso público e agregar um novo.



MV - O preço dos produtos será o mesmo de outras filiais?



Carmen - Sim e isso é importantíssimo. O preço e os produtos são os mesmos em todas as Pompéia. O que diferencia é a curadoria, como no Embarcadero, que é uma loja pequena, inspiradora e em um contêiner, diferente do que vai ser no Iguatemi, que é mais completa. A seção infantil vai ser muito forte, porque vir a um shopping é um programa para as crianças.