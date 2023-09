Entrevista

A superintendente do grupo Lins Ferrão, Carmen Ferrão, tem quatro boas razões para estar sorrindo e muito. No ranking das 300 maiores varejistas do Brasil, o (1) grupo, dono da Gang e Pompéia, subiu 23 posições e entrou no TOP das 200 das grandes em receita, foi a gaúcha que mais avançou, como mostrou o Minuto Varejo. A lista de motivos para "sorrir" tem ainda (2) 10 anos de grupo, (3) flagship da Gang (uma década na família) no Iguatemi Porto Alegre, onde também abre, em breve, a (4) loja da Pompéia:

Minuto Varejo - O que representa a flagship da Gang?

Carmen Ferrão - Ela é icônica e uma grande inspiração, pois a Gang está desde o começo do shopping. A nova loja marca os 10 anos da aquisição da rede, em 28 de agosto de 2013. As modificações que fomos fazendo é um acompanhamento do jovem, trazendo para uma experiência moderna. A arquitetura e as cores foram importantes, além da atualização da logomarca. A rede atende o jovem de hoje e quem vem com ele, da mãe à avó.

MV - Fazer varejo para jovem ficou mais difícil?

Carmen - É um baita desafio, mas a Gang trouxe ao grupo Lins Ferrão uma jovialidade. As pessoas que fazem a marca são jovens, dos atendentes aos compradores e gestores, e todas têm um olhar para este público. Mas hoje é mais desafiador, há impactos de midias e influencers. Muda toda hora o que é relevante. A área de criação tem de estar muito perto do que os jovens usam para acompanhar as tendências. Momento de entender o público. Este é o desafio do varejo: sempre entender o público. Para entender o clinete, precisa entender o momento, os hábitos de consumo, o que fica para trás e o que evolui. O que nunca vai mudar é o relacionamento com as pessoas, mais próximo, do atendimento. A loja física traz muito isso e vira parceira da loja virtual. Hoje pode estar nas duas frentes ao mesmo tempo.

MV - As pessoas estão indo menos ao ponto físico?

Carmen - Não sinto muito isso. Teve o momento da pandemia, com mais força do e-commerce. Mas agora está o contrário, pois está aumentando o fluxo em loja, é o retomar à vida, ao contato com o produto e de curtição na loja. É o cliente do momento, que vai ter a hora que vai preferir comprar no conforto de casa ou do trabalho e, em outros momentos, vai querer ir passear e se divertir em um shopping center para ver gente e vida. Aí a loja assume um outro papel. Tem público hoje para tudo!

MV - O que representa a Pompéia no Iguatemi?

Carmen - É a consolidação da nossa marca no Rio Grande do Sul, pois temos uma expansão importante em Santa Catarina e pelo e-commerce nacional. Será uma loja referência, muito completa e de departamentos. Terá os mesmos produtos das demais, mas muda a ambientação, pois são quase mil metros quadrados de área, o que melhora a exposição. Vai ter coleções apra o bebê, adultos, cosméticos (com parcerias), acessórios (com mais itens) e cama e mesa. A arquitetura tem uso do laranja e de muitas cores e fizemos uma ambientação do lounge, para maridos e filhos que esperam pelas mulheres nos provadores.

MV - Vai ter surpresa no layout?

Carmen - A cor laranja como trabalhamos é moderna, acolhedora e ficou muito bonita e vai fazer toda a diferença na nova loja, que deve abrir em 29 de setembro. O investimento foi de cerca de R$ 3 milhões.

MV - Estar no Iguatemi, um shopping A/B, muda algo no que as pessoas estão acostumadas a ver na Pompéia?

Carmen - Fizemos um estudo de fluxo e de pessoas que convivem no shopping. O mix de clientes é muito diferenciado. Temos desde público C e A/B. O Iguatemi é referência para o interior que vem à cidade. A loja vai inspirar unidades do interior e até para fora do Rio Grande do Sul e em âmbito nacional. Da mesma forma que temos a filial em Gramado, que é bem menor, mas tem um poder influenciador de marca para o Brasil maravilhoso. Gramado hoje é a segunda maior cidade turística do Brasil. Ela não abriu para ser mais uma loja, mas para reverberar a nossa marca. Temos feito este traablho nos anos recentes, como no Cais Embarcadero e Pontal Shopping. São pontos diferentes para atender diferentes públicos e diferentes experiências. Isso faz parte da renovação da marca e do nosso público. Hoje a Pompéia é vista como varejo que vende moda acessível em diversos lugares e de diferentes maneiras. Estamos conseguindo manter o nosso público e agregar um novo.

MV - O preço dos produtos será o mesmo de outras filiais?

Carmen - Sim e isso é importantíssimo. O preço e os produtos são os mesmos em todas as Pompéia. O que diferencia é a curadoria, como no Embarcadero, que é uma loja pequena, inspiradora e em um contêiner, diferente do que vai ser no Iguatemi, que é mais completa. A seção infantil vai ser muito forte, porque vir a um shopping é um programa para as crianças.



MV - Como está o desempenho do grupo no ano?

Carmen - Foi um ano bastante surpreendente em função do inverno que, para quem trabalha com moda, aqui é muito focado. Tivemos um bom desempenho, com crescimento de 3% reais no acumulado do primeiro semestre. Em julho, o avanço foi de 15%, muito embalado por liquidações e ofertas. Fevereiro, março e julho são meses marcados por promoções. O segundo semestre vai ser movimentado, devido ao Natal e aos 70 anos da Pompéia, que é em 1º de dezembro. Vamos fazer um trabalho forte de promoções em novembro e dezembro. A loja do Iguatemi faz parte das comemorações.

MV - Mais alguma loja abrindo até o fim ddo ano e como vai ser em 2024?

Carmen - A unidade do Iguatemi é a última do ano. Para 2024, o plano de expansão continua, mas não temos ainda definido os pontos.