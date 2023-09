UnimedPOA aposenta carteirinha física

Patrícia Comunello

O cartão de plástico da UnimedPOA está sendo aposentado. Apenas em situações muito particulares, dependendo das condições do usuário, o cartão físico pe emitido. Além de ser um processo ligado à digitalização e cada vez mais recursos no aplicativo da cooperativas, com mais de 650 mil segurados, a migração que já é feita há mais de cinco ano é uma questão de sustentabilidade ambiental, explica o gerente executivo de Relacões Institucionais, Gerson Luis da Silva. "O cartão virtual é uma evolução dentro de processo de inovação tecnológica e criação de um ambiente mais sustentável", traduz o executivo. A digitalização na forma ou, neste caso, no meio usado para o cliente conectar os serviços ganhou mais impulso na pandemia de Covid-19, lembra Silva, com disseminação da telemedicina, por exemplo. "O cliente gerencia mais a sua relação com o plano, e um cartão virtual, acessado pelo celular, é uma das facilidades", cita. No condultório, a conexão é por meio de qr code que faz a verificação e registra o atendimento, com proteção de blockchain. No front ambiental, com redução de resíduo, o gerente executivo cita que a ação da cooperativa também reforça políticas que muitas empresas contratantes (84% da base de clientes) já têm na área ambienta. Outra vantagem é que o usuário passa também a buscar mais informações e funcionalidades do app, que vão desde agendamentos, que encurtam tempo de espera, a a acesso a exames, lista de médicos e locais de atendimento. "Este conjunto de serviços está na palma da mão". Outro detalhe importante é a destinação das carteirinhas vencidas e como é a reciclagem. Há coletores nos pontos físicos da UnimedPOA para descartar o plástico. Os resíduos vão a cooperativas de recicladores. "Ao eliminar o plástico, intensificamos o olhar para o ESG (sustentibilidade, pessoas e governança)", arremata Silva. A reciclagem também evita que o cartão seja descartado em local inadequado, o que pode colocar em risco os dados do titular.