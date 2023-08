Porto Alegre ganha a primeira praça sustentável

Com a proposta de estimular a criação de espaços públicos inovadores e sustentáveis, Porto Alegre ganhou nesta segunda-feira (21) a primeira praça sustentável da cidade: a praça Doutor Maurício Cardoso, no bairro Moinhos de Vento. A ação foi viabilizada pela prefeitura e o Instituto Unimed Porto Alegre, que realizou a doação de serviços e equipamentos e desenvolve o projeto com objetivo de estimular a criação de espaços públicos inovadores e sustentáveis na Capital. A entrega das melhorias foi realizada com a presença do prefeito Sebastião Melo e de integrantes do Instituto Unimed. A iniciativa também conta com a parceria da Associação de Amigos da Praça Maurício Cardoso.

Com a responsabilidade técnica da empresa Trashin, a iniciativa beneficiará a comunidade contribuindo para criar a conscientização da reciclagem e do descarte adequado de resíduos, além de promover a cultura do cuidado ambiental. A ação também proporcionará renda a trabalhadores de cooperativas de reciclagem, estimulando o desenvolvimento econômico e social.

O presidente do Conselho de Administração da Unimed Porto Alegre, Marcio Pizzato, disse que a iniciativa está alinhada com a política institucional de responsabilidade social e sustentabilidade da instituição, que busca o fortalecimento da cooperativa e de suas partes interessadas de forma sustentável. "A iniciativa tem o objetivo de gerar trabalho e renda, preservando o meio ambiente e mitigando seus impactos adversos, contribuindo, dessa forma, para o bem-estar da sociedade", destacou Pizzato.

Já o prefeito Sebastião Melo ressaltou que as parcerias estão no DNA da gestão municipal. "Essa união de esforços do Instituto Unimed Porto Alegre com os amigos da praça Maurício Cardoso traduz o pertencimento que a prefeitura estimula, neste projeto que agrega inovação e sustentabilidade aos cuidados com o espaço público", acrescentou.

A diretora financeira da Associação de Amigos da Praça Maurício Cardoso e prefeita da Praça, Maria do Carmo Meneghetti Soccol, disse que a entidade tem como objetivo desenvolver, juntamente com a prefeitura, uma experiência de coprodução do espaço público que seja um modelo de cultura e integração. De acordo com o CEO da Trashin, Sérgio Finger, a gestão de resíduos começa muito antes da coleta. "O início se dá ainda com a parte educativa, de sinalização completa de lixeiras, plataforma de educação online para usuários e coletores personalizados e sustentáveis", explicou.

A Trashin foi responsável pela sinalização dos coletores de resíduos recicláveis e rejeitos, além do treinamento dos funcionários do projeto, como o zelador da praça e a comunidade local. Após a coleta ser feita, a empresa será responsável por recolher os resíduos recicláveis e encaminhá-los para a triagem, e depois os materiais serão levados para a reciclagem. Na praça, foram instalados dois coletores com jardim auto irrigável no topo, que além de receber os resíduos recicláveis e rejeitos, também apresentam QR Code que destinam para uma página com detalhes do projeto, dados de coleta e renda gerada para trabalhadores da reciclagem.

Também foi colocado um container de mil litros para manter uma estação de resíduos, o que permite o armazenamento correto para os resíduos antes de serem coletados e destinados adequadamente, além de duas bituqueiras para descarte correto de cigarros, que também poderão ser reciclados. Além disso, foi feita a sinalização de todos os demais coletores da praça com adesivos para que seja feito o descarte correto. As estações garantem a reciclagem dos materiais recolhidos e o destino adequado para os rejeitos. Além disso, elas mantêm jardins autoirrigáveis com plantas ornamentais no topo, que embelezam o local e geram economia de água.