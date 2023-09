Bella Città Shopping vai ter unidade de hospital de Passo Fundo

O Bella Città Shopping, da Comercial Zaffari, dona ainda da bandeira Stok Center, terá uma unidade inédita de saúde. Além disso, a gerente-geral do Bella, Nadia Jeziorski Hartmann, assina em breve mais três contratos, elevando a 19 novas operações em 2023. Nadia conferiu o evento do Mapa Econômico do RS, projeto do JC, na quarta-feira (13) em Passo Fundo, e detalhou as novidades:

LEIA MAIS: Mapa Econômico do RS debate potenciais econômicos em Passo Fundo

Minuto Varejo - O que significou o evento do JC para a região?



Nádia Jeziorski Hartmann - Foi ótimo ver Passo Fundo no projeto do JC. Foram mostradas visões aprofundadas sobre educação, agronegócio e biocombustíveis. Temos muitos desafios a encarar.

MV - Quais são novas operações?

Nadia - O KFC, que a coluna já noticiou, abre em novembro. No começo de outubro, estreia a unidade do Hospital de Clínicas da cidade, em 170 metros quadrados, no térreo. É a primeira loja física do hospital em shopping e fora da instituição e vai funcionar a partir das 7h, podendo estender o atendimento além das 17h.

MV - O que a saúde gera para um shopping?

Nadia - O shopping é um conglomerado de comércio, lazer, alimentação e serviço. Quanto mais atrair as pessoas para fazer tudo no shopping, melhor. Abrimos este ano lavanderia. A pessoa vai fazer um exame e aproveita para ir ao mercado.

MV - Qual é o fluxo de novas operações até agora no ano?

Nadia - Até agora, confirmamos 16 novas operações e tem outras em fase de assinatura. São duas franquias, uma de serviço e outra de comida natural, e uma marca própria de confecção, que devem abrir este ano ainda. Com isso, chegaremos a 19 novas operações este ano. Hoje são apenas cinco lojas disponíveis, uma vacância de 4,36% sobre 115 lojas. Só tivemos menos que isso em 2019, no pré-pandemia. A média nacional ficou em 6,9% em agosto.

MV - Como estão as vendas este ano?

Nadia - Crescemos em todas as campanhas promocionais. No Dia dos Pais, foram 77% mais de cupons, Namorados, 24% mais, e Dia das Mães, 14%. O tíquete médio subiu em todas as datas.