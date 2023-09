Shopping Total faz quatro dias de liquidação com descontos de até 70%

O Shopping Total fará quatro dias de liquidação com descontos de até 70%. É mais uma edição da tradicional campanha Loucura Total. Vai ser desta quinta-feira (14) até domingo (17). Produtos de diversos seghmentos, de feminino, masculino, infantil a utilidades, estão no cardápio das mais de 300 lojas do empreendimento. Na Praça de Alimentação, tem sushi por menos de R$ 1,00 a peça, e hambúrguer pela metade do preço, diz o Total.

Neste ano, haverá o Provador do Loucura (Loja 1176 – Piso Cristóvão Colombo – em frente à BelShop), uma loja criada em parceria com Senac Moda, para que o cliente possa receber consultoria sobre estilo, colorimetria, tendências em roupas, maquiagem e cabelo para todas as ocasiões.



"O shopping cria uma atmosfera bem diferente, com decoração, banda para animar lojistas, vendedores e clientes, permitindo que as lojas usem o mall para expor produtos”, explica Silvia Rachewsky, gerente de Marketing e Comercial do Total, que completou 20 anos em maio.

Nesta quinta-feira, primeiro dia da liquidação, as lojas abrem às 10h. No domingo, o horário de abertura é às 12h às 20h e o funcionamento pode ir até as 22h.