Shopping tem "moeda" própria

Em um dos shopping centers de Porto Alegre, não é o Real, nem o cartão de crédito ou débito e muito menos o emergente PIX que fazem sucesso entre clientes. A favorita na hora de pagar é a moeda criada pelo Total Shopping há quase duas décadas. Detalhe: a Totaleta, o “dinheiro oficial” do empreendimento, mantém o poder de compra frente à inflação. Entre os frequentadores, a moeda embala desejos. “Já ganhei duas vezes e vou tentar de novo”, anima-se a doméstica Maristela Maya, ao depositar mais cupons na caixa do sorteio. “Se ganhar, vou comprar presentes para mim”, avisa ela. “Gastei R$ 8 mil em passagens aéreas e já tô colocando 26 cupons. Se ganhar, vou gastar aqui”, diz o policial federal Gilberto Côrtes. A Totaleta foi criada em 2006 para gerar engajamento e vendas, diz a gerente comercial e marketing do Total, Sivia Rachewsky. “A ideia é fazer a economia interna girar. A gente faz uma campanha e atrai clientes ao shopping para tentar a sorte diariamente. Quem ganha vai com o “dinheiro” (Totaletas) às lojas para comprar”, descreve Silvia. “O lojista que recebe a “moeda” faz o reembolso na sua conta ou usa o valor para abater do aluguel”, explica a gerente.

Este ano a campanha que marca os 20 anos do Total veio com mais carga e soma R$ 168 mil. Além de distribuir R$ 1 mil diariamente e R$ 20 mil no fim da campanha, vendedores podem ganhar. Os consumidores indicam o nome que vai concorrer a R$ 200,00 todos os dias. “Vira uma comissão e até incentivo para motivar o cliente a comprar acima de R$ 300,00, mínimo para trocar pelo cupom”, aposta Silvia. Este ano uma intérprete de Libras auxilia clientes com limitações na troca de notas.



“As Totaletas alavancam a venda e são argumento na compra de itens de maior valor. Incentivamos o cliente para ele ganhar mais cupons”, observa Alessandro Deretti, gerente da Bike Tech. “Acho que o maior impacto é de união dos lojistas para que mais pessoas queiram ganhar”, diz Deretti.

Dono da Via Condotti, de moda masculina, Clarlos Klein acredita que a força do dinheiro promocional está muito na pulverização e maior chance de ganhar. “O cliente sorteado também volta à loja para gastar mais, o que eleva o tíquete médio. Outro detalhe: o vale-compra circula aqui dentro e rapidamente”, destaca Klein. Como os prêmios têm sido atualizados, a administração garante uma reposição e poder de compra da moeda.

“O Total não vive mais sem as Tolaletas. O lojista pede e o cliente também, porque ele sabe que aqui tem muita chance de ganhar”, valoriza a gerente.