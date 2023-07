Pompéia abre vagas para loja "moderna e inovadora" em shopping

Com sua nova loja prestes a abrir no ponto onde foi Saraiva no Shopping Iguatemi, em Porto Alegre, a Pompéia, do grupo Lins Ferrão, mesmo dono da Gang, começou a contratar para a operação. Vai ser a segunda loja em shopping e Porto Alegre e vem sendo badalada por ter projeto "diferenciado, moderno e inovador", como diz a rede.

São 20 empregos em oferta, entre postos para vendedores e auxiliares. A loja deve estrear em agosto, mas a Pompéia ainda não crava uma data. No Iguatemi, a unidade da Gang, uma das mais antigas do braço de vestuário jovem do Lins Ferrão, está fechada para reforma e deve reabrir na primeira quinzena de agosto, antes da filial da rede coirmã.

Hoje a Pompéia tem 89 filiais no Rio Grande do Sul, a maior parte, e em Santa Catarina, estado onde a bandeira vem expandindo nos anos recentes e tem mais de 10 pontos. A unidade do Iguatemi será a 90ª operação.

Candidatos às vagas precisam ter habilidade de comunicação, experiência prévia em vendas e atendimento, capacidade de atuar em equipe, flexibilidade de horários e ter Ensino Médio completo, lista a varejista. O link para envio de currículo é o grupolinsferrao.pandape.infojobs.com.br/Detail/523960. Informações também pelo whatsapp: (51) 99973-2653.