BarraShoppingSul e ParkShopping Canoas adotam cancela automáticas para app

Na onda de conectar aplicativos de relacionamento a facilidades, os dois shopping centers do grupo Multiplan no Rio Grande do Sul estreiam cancela automática para acesso aos estacionamentos. Vale para quem for cadastrado no app Multi. O BarraShoppingSul, em Porto Alegre, já está com o serviço. O ParkShopping Canoas passa a ter em 2 de agosto, informam os empreendimentos.

Para incentivar o cadastro, é dado desconto de 20% no valor do estacionamento.

A cancela livre, com pista exclusiva para quem for usuáriodo app, já está em três shoppings do grupo no País, que diz ter o primeiro a ter o atrativo, deve chegar a todos os empreendimentos da rede nos próximos meses, projeta o Multiplan.

O cliente precisa apenas cadastrar a placa do seu veículo. O reconhecimento da placa é feito automaticamente por câmeras, "sem que o cliente precise ter um serviço de tag contratado", explica o Multiplan.



No Barra, a cancela do Multi é pelo Acesso 1 (primeira entrada da avenida Diário de Notícias, sentido Centro-Bairro). No Park, o serviço está disponivel pelo Acesso 3, na entrada pela avenida Farroupilha.