Shoppings do Zaffari ganham sete novas operações locais

A Airaz, administradora de shopping centers e galerias comerciais do Grupo Zaffari, amplia e diversifica o mix de lojas dos shoppings Bourbon Assis Brasil, Country e Wallig. Entre as novidades, estão marcas dos segmentos ótico, de moda fitness, de alimentação, de produtos esotéricos e de produtos voltados à cultura pop e geek.



No Bourbon Shopping Assis Brasil, três novas operações foram inauguradas: Kilty Moda Fitness, Fogo&Gelo e Divina Lua. A Kilty Moda Fitness tem como diferencial um mix variado, tecidos confortáveis e o design das peças. A Fogo&Gelo traz para a praça de alimentação sorvetes, açaí, milk-shakes, crepes e outras delícias. Já a Divina Lua oferece produtos esotéricos, como incensos, velas, pedras, cristais e óleos essenciais.

No Bourbon Shopping Country, a recém-inaugurada Mistta Ótica é especializada no segmento ótico de luxo e possui em sua curadoria marcas como Gucci, Prada, Fendi, Tiffany, D&G, Montblanc e Zegna. A loja também trabalha com o Visioffice, equipamento de alta tecnologia que ajuda o cliente a fazer a escolha e a personalização das lentes de acordo com as suas necessidades. Com abertura prevista para o segundo semestre, a loja Ilusões Industriais estará localizada no segundo andar do shopping e é especializada em produtos da cultura pop e geek, com um mix de action figures, jogos, brinquedos colecionáveis, animes e jogos de videogame.





No Bourbon Shopping Wallig, são duas novas lojas na praça de alimentação: Pinguin's, já em operação, e a hamburgueria InSantu's Burger & Beer, que será inaugurada neste segundo semestre. O Pinguin's é especializado em gastronomia oriental no sistema fast-sushi. O restaurante oferece vitrines com um amplo mix de sushis frios e quentes, sashimis, combinados já montados e ainda o Balcão de Poke, um buffet com ingredientes variados para o cliente montar o seu poke havaiano desde a base até a cobertura. Já a InSantu's Burger & Beer irá trazer uma ampla seleção de hambúrgueres artesanais acompanhados de fritas, a la minutas e petiscos.