No Ponto: Travelers Confidence, Parque Caracol e Dia dos Pais no Iguatemi

>> A Travelers Confidence abriu a terceira loja especializada em produtos e serviços de câmbio de moedas no Estado. Depois de operar com duas unidades em Porto Alegre - no Moinhos Shopping e no Bourbon Assis Brasil -, a loja desembarcou no shopping Villagio Caxias.

>> O Parque do Caracol, em Canela, ganha duas novas operações e uma ampliação no mix de lojinhas do complexo. A Vitivinícola Jolimont e a Cervejaria Felsen chegam ao local. A Waiss passa a ter cafeteria, além de sorvete e chocolate.

>> O Shopping Iguatemi tem campanha de Dia dos Pais, com sorteio de carro zero, um Mitsubishi Eclipse Cross. Notas de R$ 400,00 valem cupons, trocados via aplicativo, até o dia 14 de agosto.