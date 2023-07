Oficinas atraem centenas de participantes no RS Moda 2023

O RS Moda 2023 teve início nesta terça-feira (11) no centro de eventos da FIERGS, em Porto Alegre. E a palavra da vez entre os 40 expositores parece ser a interatividade. Os estandes com oficinas têm atraído centenas de pessoas.



Um deles é o estande da Universidade Feevale, onde os visitantes podem customizar ecobags. Bárbara Koch, professora e coordenadora do laboratório de Moda e do projeto de extensão Alinhavando Oportunidades, conta que o estande no evento foi pensado para levar para a comunidade um pouco do que é produzido na universidade.

"Como a gente trabalha muito com oficinas tanto dentro do curso quanto do projeto. Nós fizemos as ecobags no decorrer das semanas dentro dos nossos laboratórios, trouxemos ela costurada, e o projeto Alinhavando cedeu todos os materiais que trouxemos para customização. Isso está trazendo um engajamento bem grande", conta a professora.

A estudante Carolina Ribeiro participa do projeto de extensão e é uma das responsáveis por auxiliar o público na confecção das bolsas. "A forma que podíamos trazer um pouco da Feevale para cá foi a customização, e está tendo bem mais interação do que esperávamos, o estande está sempre cheio", comenta a estudante.



Já na unidade móvel do Senai é possível aprender a costurar um estojo. Os estudantes da aprendizagem em moda auxiliam os visitantes a lidar com a máquina de costura e dar forma ao material. "Nós viemos para unidade móvel tanto para a turma de aprendizagem conhecer como para oferecermos uma oficina para fazer os estojinhos para quem não nunca costurou e quer ter um pouquinho de experiência para conhecer", conta a professora Catiéli Tobolsky.

Professora Catiéli Tobolsky e aluna Thaiane Costa na oficina de costura de estojo do Senai. Foto: Maria Welter/Especial/JC

Uma das alunas que auxilia os participante é Thaiane Costa, que começou o curso neste ano. "Eu estou adorando, não tinha muito contato com a costura e, neste ano, já aprendi bastante", conta Thaiane. "Ela começou bem na manha, bem devagarinho, e agora está costurando já super bem", elogia a professora.

Outra oportunidade para os participantes colocarem a mão na massa são as oficinas da UniRitter. A faculdade realizou uma atividade de consultoria de imagem que começou pela manhã e uma de fotografia à tarde. Cerca de 40 alunos estão envolvidos com as atividades no RS Moda.

Uma das atividades oferecidas pelo estande da UniRitter foi a de fotografia. Foto: Maria Welter/Especial/JC

"A proposta do nosso estande é que ele seja um espaço bem maker. Amanhã nós temos mais duas oficinas, de customização de ecobags, que vai acontecer às 10h, e uma de registros têxteis, de customização e intervenção em tecido, às 14h", diz Luciano Suminski, coordenador do curso de Design de Moda.

Os interessados em participar das atividades do RS Moda podem conferir a programação do último dia de evento nesta quarta-feira (12). Além das oficinas e dos estandes, também acontece uma palestra com Ronaldo Fraga, estilista, e Paulo Borges, criador do SPFW, que está com os ingressos esgotados, mas pode ser assistida on-line.