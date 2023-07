RS Moda deve reunir 10 mil visitantes entre 11 e 12 de julho em Porto Alegre

O RS Moda deve reunir cerca de 10 mil visitantes entre os dias 11 e 12 de julho, das 10h às 19h, no Pavilhão do Centro de Eventos Fiergs, em Porto Alegre. Lojistas, estudantes e profissionais da cadeia têxtil e vestuário podem se inscrever de forma gratuita para o evento.

Ao longo dos dois dias, serão realizados workshops, palestras e desfiles, além da possibilidade dos participantes realizarem negócios. O evento abordará moda independente, criativa e autoral com o objetivo de fortalecer a cadeia produtiva do setor, como vestuário, confecção, têxtil, bolsas, calçados, acessórios, joias e bijuterias, explorando a produção sustentável, inovadora com a geração e estímulo de novos negócios.

Cerca de 40 expositores apresentam ao mercado suas coleções da Primavera 2023 e do Verão 2024 no evento, entre marcas como A. Mascarello, Divino Efeito, Maxi Acessórios, Yang, Ana Rosa, Missblue, Janine Passinni, Toutch au feminin e Limite Urbano. As marcas irão atender as demandas de MEIs, micros, pequenas, médias e grandes empresas no evento.

inscrições para o evento são gratuitas e podem ser feitas através do site da iniciativa. Já as inscrições para o Talk RUAH Histórias de Moda Arte e Comportamento tem vagas limitadas e as inscrições através do Sympla deverão ser abertas nos próximos dias.

No dia 11, a jornalista e consultora de moda, Glória Kalil, e o comunicador de moda e diretor criativo Dudu Bertholini, compartilharão suas experiências com o público. Já no dia 12, Ronaldo Fraga, estilista, e Paulo Borges, criador do SPFW, contarão suas histórias.

O evento é organizado pelo Sindicato das Indústrias do Vestuário do Estado do Rio Grande do Sul (SIVERGS) junto com o Centro das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (CIERGS).