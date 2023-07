Fecomércio-RS divulga primeira Sondagem de Varejo de Moda de 2023

A Fecomércio-RS divulgou a primeira rodada da Sondagem do Varejo de Moda de 2023, pesquisa que aborda aspectos estruturais e também conjunturais do segmento, a partir das percepções de quem toma as decisões nessa indústria. A Sondagem ocorreu entre os dias 16 de maio e 2 de junho de 2023 e entrevistou 385 estabelecimentos do varejo de vestuário, acessórios e calçados.

Foram entrevistados negócios estreantes no mercado (21,2% tinham até três anos) e estabelecimentos consolidados (34,5% tinham mais de 10 anos de funcionamento). Entre os entrevistados, 41,0% apresentavam até cinco pessoas trabalhando e 22,3% contavam com uma equipe de dez pessoas ou mais. A maioria dos negócios (85,7%) conta com apenas um estabelecimento e funciona em espaços alugados (78,7%).

Outros assuntos que a pesquisa abordou foram aspectos financeiros relacionados à organização, planejamento, financiamento e condição de adimplência. Quanto ao financiamento das operações, a sondagem mostrou que 70,9% dos entrevistados utilizam o capital dos sócios para investir. Em 17,9%, os empreendedores recorrem a financeiras e em 11,2% dos casos se utilizam de bancos e/ou cooperativas de crédito.

"Os pequenos empreendimentos têm a característica marcante de que são as reservas dos donos que financiam as operações quando há necessidade de tomada de crédito. Se por um lado isso reduz o endividamento junto ao sistema financeiro e os riscos decorrentes disso, também se abre um canal para embaralhar as finanças pessoais com as do negócio, e isso também é potencialmente um grande risco", pondera Luiz Carlos Bohn, presidente da Fecomércio-RS, em nota à coluna Minuto Varejo.

No aspecto de vendas, o levantamento abordou tópicos como controles de vendas e estoques, atualização e renovação de produtos, formas de impulsionamento de vendas, formas de pagamento e treinamento de novos funcionários. Dos entrevistados, 16,9% dos negócios não realizam esse acompanhamento de forma informatizada de vendas e/ou estoques. O maior impulsionador de vendas são as redes sociais, com 77,1% dos estabelecimentos da amostra utilizando esse mecanismo.

As vendas nos últimos seis meses se mantiveram nas expectativas para 71,2% dos entrevistados. Já as expectativas para o futuro dos entrevistados nas vendas do varejo de moda são otimistas: 54% espera que suas vendas mantenham-se estáveis e 41,6% espera melhora.