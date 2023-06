Nike abre terceira loja em Porto Alegre em mais um shopping

O mercado gaúcho e mais ainda o de Porto Alegre entou na mira da gigante de materiais esportivos norte-americana Nike. A marca vai abrir neste fim de semana a terceira loja própria em sete meses na Capital. A unidade abre neste sábado (24) no Praia de Belas Shopping.

As outras suas operações ficam no Iguatemi, do mesmo grupo empresarial dono do Praia de Belas, e no BarraShoppingSul, do grupo Multiplan. A coluna Minuto Varejo tinha noticiado que a direção do Praia havia solicitado que a Nike antecipasse a abertura, que seria no segundo semestre.

A nova filial, que foi montada no segundo piso na área que foi da megaloja da Ponto, de eletromóveis, segue o conceito Rise, que é o mesmo do Barra.

"O formato inovador, que já vem sendo trabalhado em outros locais ao redor do mundo e do Brasil, oferece produtos e serviços diferenciados para criar uma experiência de compra premium para os consumidores", diz o shopping, em nota.

A loja, informa o Praia, traz novidades, como uma área de sneakers (tênis) com "modelos exclusivos, mobiliários modernos e uma gama maior de produtos voltados às mulheres, como maternidade, plus size e ioga". Também tem serviço de consultoria de estilo para auxiliar durante a jornada de compra.

Outro atrativo, que cada vez ganha mais espaço em varejos de vestuário, principalmente de marcas que criam ambientes de maior interação e atendimento de necessidades dos consumidores, é a área para fazer ajustes em roupas.

O Nike By You, nicho dentro da loja para customizar de tênis a camisetas com estampas e acessórios exclusivos, também está no mix.



“A chegada da Nike reforça o mix de moda esportiva e traz opções diferenciadas e exclusivas para muitos perfis de pessoas”, destaca, em nota, a gerente geral do shopping, Ana Brito.