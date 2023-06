Chocolataria de Gramado abre novo mercado no exterior

Depois de entrar no mercado dos Estados Unidos, a Lugano, maior chocolataria artesanal gaúcha e uma das maiores do País no segmento, vai desembarcar agora no Canadá. A primeira carga de produtos foi despachada esta semana para o novo destino na América do Norte, informou a marca à coluna Minuto Varejo.



São 1 milhão de trufas que vão ser vendidas pela rede varejista Dollar Tree, revela a Lugano, que tem quase 50 anos de produção em Gramado. Hoje o front externo de negócios responde por 3% do faturamento, considerado acanhado, mas com chance de mais prospecção.

A abertura do mercado nos Estados Unidos ocorreu em 2021. Até o final do ano, quato contêineres devem ser embarcados para abastecer os consumidores estadunidenses, informa a chocolataria. Para os EUA, a marca desenvolveu linha especial que se adapta ao tipo de gosto e produto que os americanos consomem mais.



São versões de caramelo, morango e ao leite do chocolate. "A expansão para o mercado canadense é um passo natural para a Lugano, dada a proximidade geográfica e a similaridade cultural entre o Canadá e os Estados Unidos", comenta a marca, em nota.



O CEO da Lugano, Augusto Schwingel Luz, comenta que vem ocorrendo uma mudança no perfil de compras do setor, com redução dos pedidos sazonais, vinculados a datas promocionais.

"Alguns clientes estrangeiros não estão comprando campanhas, como a de Natal, com medo de não vender, mas seguem comprando produtos para o dia a dia", explica Luz, na nota.