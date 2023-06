Shopping de Porto Alegre instala ponto de troca de reciclados por dinheiro

Que tal trocar resíduo reciclado por dinheiro na conta bancária? A partir desta segunda-feira (5) será possível fazer isso em um dos shopping centers de Porto Alegre. O Shopping Total instala, para marcar o Dia Mundial do Meio Ambiente, uma unidade do Ciclo, do Grupo Recicla. A direção do Total diz que o empreendimento será o primeiro no Rio Grande do Sul a ter o ponto de coleta.

O contêiner do Ciclo fica no Largo Cultural e vai receber materiais de segunda a sábado, das 10h às 13h, e das 14h às 18h. A iniciativa busca tornar o bairro e a cidade mais limpos e estimular o consumo consciente, diz o shopping. O Total espera receber 12 toneladas por mês de reciclados.

O Total fica perto do Centro Histórico e tem vizinhança formada pelos bairros Moinhs de Vento e Floresta, com alcance no Quarto Distrito.



As pessoas só precisam baixar o aplicativo da Ciclo pela Google Play ou App Store, fazer cadastro de uma conta digital gratuita com seus dados para acumular créditos em dinheiro e selecionar a conta bancária já previamente cadastrada.



Após o cadastro, basta levar os resíduos recicláveis separados, limpos e secos até a unidade no shopping. O material é pesado e valorado, de acordo com o preço praticado no mercado. Depois disso, o valor é creditado na conta bancária em até 24 horas úteis.

De acordo com a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza (Abrelpe), o Brasil produziu cerca de 82 milhões de toneladas de lixo em 2022. Do total, 30% dos resíduos têm potencial de reciclagem, mas apenas 3% são reaproveitados.O Brasil teve aumento de 19% na geração de resíduos entre 2010 e 2019. A Abrelpe projeta alta de 50% do volume até 2050.



98% Das pessoas consideram a reciclagem importante para o futuro do País. 94% Concordam sobre o descarte correto de resíduos através da separação de recicláveis.

O que pode levar para a unidade da Ciclo no Shoppig Total

Podem ser depositados para receber crédito na conta bancários os seguintes itens: