Bella Città Shopping, da Comercial Zaffari, sorteia cruzeiro para Dia dos Namorados

O Bella Città Shopping, empreendimento do grupo Comercial Zaffari em Passo Fundo, promove uma campanha de Dia dos Namorados que sorteia uma viagem internacional de cruzeiro a um casal.

A campanha Nosso amor merece o mundo sorteia um passeio de sete dias a bordo do navio Costa Favolosa, que fará a rota Itajaí, Montevidéu, Buenos Aires e Santos até retornar à cidade de origem.

Para participar, os clientes precisam fazerem compras durante o período da promoção e cadastrarem as notas noou no posto de troca do andar térreo até 12 de junho. No sábado, as compras com valores integrais valem o dobro; e no domingo, o triplo.