Dia dos Namorados tem sorteios de carros e bicicletas elétricas em shoppings

Comemorado no dia 12 de junho, o Dia dos Namorados deste ano contará com sorteios de carros em dois dos principais shoppings de Porto Alegre. O Iguatemi e o BarraShoppingSul irão sortear uma BMW X1 GP e três Ford Bronco Sport, respectivamente. Já os clientes da Região Metropolitana poderão aproveitar a promoção do ParkShopping Canoas, com o sorteio de dez bicicletas elétricas.

No Iguatemi, os consumidores que fizerem R$ 400,00 em compras ganham um número da sorte para concorrer à BMW X1 GP. A promoção continua até o dia 13 de junho.

Outra iniciativa do shopping da Zona Norte de Porto Alegre envolve a junção de ação social à data comemorativa. A partir do dia 1º de junho, mil ingressos do GNC estarão à venda pelo preço de R$ 10,00 e o dinheiro arrecadado será inteiramente doado à instituição Padre Cacique.

Há o limite de compra de dois bilhetes por CPF. Os ingressos podem ser adquiridos em dois quiosques especialmente montados para a ação, no 1º piso, em frente à praça de alimentação, e no 2º piso, próximo à MMartan.

Campanha do Barra envolve presente da marca suíça de chocolates Lindt. Foto: BarraShoppingSul/Divulgação/JC

Já no BarraShoppingSul, acontece o sorteio de três Ford Bronco Sport. A cada R$ 300,00 em compras, os clientes ganham um número da sorte que deve ser cadastrado no aplicativo Multi. Quem faz parte do programa de relacionamento MultiVC ganha números da sorte em dobro, na categoria Green, ou quádruplos, na categoria Gold.

Os consumidores ainda serão presenteados com chocolates da marca suíça Lindt a cada R$ 600,00 em compras, com limite de um resgate por CPF. A retirada deve ser feita no ponto de trocas em frente ao Concierge, apresentando validação das notas no app Multi. A promoção com o conceito Amor, Presente & Barra se estende de 25 de maio a 18 de junho.

Shopping da Região Metropolitana tem sorteio de bicicletas elétricas e presente da Track&Field. Foto: ParkShopping Canoas/Divulgação/JC

Outro shopping do grupo Multiplan, o ParkShopping Canoas fará o sorteio de dez bicicletas elétricas E-Lev para compras a partir de R$ 300,00. Além do prêmio, a cada R$ 600,00 em compras, os consumidores ganham uma bolsa esportiva da Track&Field, loja que será inaugurada no mall ainda em maio, com limite de uma bolsa por CPF enquanto durarem os estoques.

O cadastro das notas fiscais deve ser feito através do aplicativo Multi. Quem faz parte do programa de relacionamento MultiVC ganha números da sorte em dobro e clientes Gold têm direito a retirar até duas bags. A campanha vai de 24 de maio a 12 de junho.