Dia dos Namorados: homens devem gastar mais que mulheres no presente

Com a proximidade do Dia dos Namorados, comemorado no dia 12 de junho, começam as buscas por presentes. No Rio Grande do Sul, os homens devem gastar mais que as mulheres na compra de presentes para seus amados. Os dados são da Pesquisa do Dia dos Namorados da Fecomércio-RS.

O preço médio estimado para os presentes é de R$ 149,02 por item, valor que sobe para R$ 160,62 nos presentes dados pelos homens, enquanto entre as mulheres o preço médio deve ser de R$ 138,83.

Dos gaúchos entrevistados, 29,5% afirma que pretende comprar presentes. Os presentes mais buscados devem ser: vestuário (41,0%), perfumes e cosméticos (20,3%), chocolates (8,6%) e flores (7,5%).

A grande maioria tem a intenção de dar um único presente, um total de 84,2% dos entrevistados. Já 15,8% darão dois ou mais presentes, sendo que mais homens (20,7%) que mulheres (12,0%) pretende comprar mais de um item.

Pelo fato de pretenderem comprar mais presentes e investirem em mimos mais caros, o gasto dos homens deverá ser de R$ 205,39 no Dia dos Namorados. Já as mulheres gastarão, em média, R$ 160,19. Considerando homens e mulheres, o gasto médio total deve ficar em R$ 180,19.

Já sobre os locais de compra, o preferido pelos entrevistados é o centro das cidades (49,4%), seguidas pelos shopping centers (20,0%), lojas de bairro (11,2%) e internet (10,4%). A maioria dos consumidores deve pesquisar por ofertas (75,3%), as buscas serão feitas tanto na internet (79,7%) quanto em lojas físicas (54,8%).

Quando o tópico é antecedência para as compras, a maioria dos entrevistados (82,9%) diz que deve ir às lojas com no máximo uma semana de antecedência. A forma de pagamento mais utilizada deve ser o dinheiro (37,7%), seguido por cartão de crédito parcelado (20,0%), cartão de débito (16,4%) e pix (10,6%).

Em comparação com o Dia dos Namorados de 2022, 49,2% dos consumidores devem gastar o mesmo valor do que no ano anterior, enquanto 30,5% sinalizaram que terão um gasto menor ou muito menor. A parcela dos que pretendem gastar mais ou muito mais neste ano é de 20,2%. Entre os motivos para alterar a decisão de gasto, 49,1% dos entrevistados indica ter mudado em virtude do contexto econômico atual.

"Em um contexto em que o aumento real das vendas será mais difícil, planejamento e informação para entender e atender bem seu público-alvo são peças-chave para buscar bons resultados na data. As pessoas vão às compras, mas estão atentas buscando as melhores condições para fazer o presente caber no seu orçamento", comenta o presidente da Fecomércio-RS, Luiz Carlos Bohn, em nota enviada à coluna Minuto Varejo.

O levantamento foi realizado com 1.304 pessoas, entre os dias 10 e 17 de abril, na principal cidade de cada Macrorregião do Estado: Santa Maria, Porto Alegre, Caxias do Sul, Ijuí e Pelotas.