Concorrência vizinha: São João abre ao lado da Panvel em Porto Alegre

Tem limite para a briga por mercado entre farmácias? E quando a maior concorrente é sua nova vizinha de porta? A temperatura subiu ainda mais no mundo do varejo de medicamentos e outros itens, incluindo alimentação e bebidas, entre as duas maiores rivais no Rio Grande do Sul. A rede São João, comsede em Passo Fundo, abriu nesta quinta-feira (1) a 86ª filial em Porto Alegre bem ao lado da Panvel.

A operação lado a lado já vinha despertando a atenção no bairro Moinhos de Vento, um dos maior apetitosos em renda na Capital. A abertura teve o agito com balões azul e banco, pipoca e até distribuição de espumante a clientes.

Como ganhar a preferência do consumidor? "Os produtos e os preços são muito parecidos. O grande diferencial na dipsuta é o atendimento, é o que define a escolha", demarca Thiago Soares, gerente distrital da rede de Passo Fundo, quarta maior no País e que deve faturar R$ 7 bilhões este ano. A São João já tem mais de mil pontos nos três estado do Sul.

A economista e morador do bairro Marilene Ludwig acabou indo na vizinha que já opera na área, na Panvel, comprar medicamentos: "Agora que inaugurou a São João, vou testar. Sobre ter lado a lado as duas marcas, Marilene acha que "é bom ter outra opção". "É a concorrência. Quem tiver o melhor preço, vai ganhar sempre", avisa ela.

Marilene comprou remédios na vizinha Panvel, mas pretende "testar" a nova opção da concorrente. Fotos: Patrícia Comunello/JC

"É uma disputa respeitosa e saudável e democratiza a escolha do cliente pela farmácia. Tem espaço para todo mundo. Quem atende e trabalha bem consegue ganhar e crescer", aposta Soares.

Soares lembrou que é a terceira no bairro e que pode ter mais. "Estamos sempre prospectando". O gerente citou a razão de reforçar a rede no Moinhos.

"Aqui tem a maior concentração de ginecologistas e segunda maior de psiquiatras da América Latina", aponta o gerente, indicando que a superpopulação médica e de consultórios pode fazer a receita com medicamentos chegar a 80% a 85% do faturamento da unidade. "O normal é ser 70%", compara.

Além disso, a loja tem mais itens em segmentos de dermocosméticos, com valor mais elevado, mas porque a renda de moradores e quem circula na região é maior que a média de outros bairros.

Soares diz que a meta da rede é chegar a 100 unidades em Porto Alegre até dezembro deste ano

Após abrir a 86ª filial na Capital, a São João já prepara novos pontos, O próximo a abrir fica na esquina da rua Cristiano Fischer com avenida Protásio Alves, na zona Leste. Soares revela que a meta é chegar a 100 lojas até dezembro.

"Serão mais 14. O objetivo é expandir mais na zona Norte", adianta o gerente.

O aposentado Mano Reis, morador da região, passou pela loja com uma provocação. "Onde a São João vai colocar a placa porque a da Panvel está em na divisa", indicou Reis, observando que a sinalização das duas é importante para visibilidade da clientela. Sobre a decisão de em qual comprar, o aposentado diz:

"O diferencial vai ser preço. Na minha rua, Moro ao lado de uma Drogaraia, atravesso a rua tem mais duas farmácia e, mais embaixo, tem outras São João e Panvel. Fazer pesquisa é importante. Compro onde estiver mais barato", avisa Reis.

Reis lançou provocação se a São João vai instalar sua placa ao lado da concorrente, para melhorar a visibilidade

Sobre a placa, o gerente da Sao João disse que aguarda a autorização do condomínio do prédio para instalar a identiifcação da marca. "É importante para dividir as duas maiores concorrentes do Estado", ponderou, validando a preocupação do morador. "Mas tenho certeza que o nosso acolhimento vai ser superior ao da esquerda (indicando a rede vizinha", garantiu Soares.

Um detalhe pode atrapalhar um pouco o desempenho na disputa pelo consumo. A filial da São João não tem vagas para carros pararem. Já a Panvel tem. Para abrir o acesso, a rede de Passo Fundo poderá enfrentar dificuldades, pois tem árvores em frente. "Isso pode gerar repercussão negativa no bairro, mas ter vagas pode significar 20% a mais de receita da loja", admite o gerente.