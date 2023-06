Buteco do Aldo completa 30 anos e prepara abertura da terceira unidade

"Eu acredito nas pessoas", garante Alexandre Kohls, proprietário do Buteco do Aldo. E é justamente com foco nas pessoas que foi criado, há 30 anos, o restaurante no coração do bairro Menino Deus, na rua Coronel André Belo, em Porto Alegre. O estabelecimento, com fama de comidinha com bufê a R$ 14,00, tem outra operação no bairro e já está finalizando a construção da terceira unidade.

A casa completa três décadas em 16 de junho seguindo à risca o conceito de preços populares, com público formado principalmente por trabalhadores.

O Buteco, com "U" para o diferenciar de outras operações, surgiu com o pai de Alexandre, seu Aldo, que foi homenageado dando nome ao restaurante. Desde o início, o estabelecimento segue a proposta de servir refeições populares a preços acessíveis.

O serviço de bufê livre conta com seis opções de pratos quentes, saladas, uma carne por pessoa e suco à vontade, com opções de almoço e janta. No café da manhã, tem opção de pão na chapa, prensado e pastel.

"É um bar frequentado por trabalhadores a profissionais liberais, como dentistas e advogados, até juiz. Dá de tudo aqui", explica o proprietário.

Os trabalhadores lotam o restaurante, em um entra e sai frenético para aproveitar o horário de almoço, ritmo que é acompanhado por Kohls, que checa o que precisa ser reposto no bufê e confere se os clientes precisam de algo.

Custo-benefício do bufê atrai clientes que atuam em diversos segmentos. Foto: Maria Welter/Especial/JC

segunda unidade do Buteco No fim de 2021, foi aberta a, também no Menino Deus, mas do outro lado da avenida Ipiranga, na rua Gonçalves Dias. No ponto, as sextas-feiras são embaladas por música ao vivo.

A terceira operação, que marcará as três décadas de existência do negócio, envolve investimento de R$ 3 milhões e está em fase final de construção na rua João Alfredo, no bairro Cidade Baixa, vizinho do Menino Deus.

Além do preço acessível, o Buteco do Aldo investe ainda em projetos gratuitos para auxiliar a população.

São três iniciativas principais: o Bike Zero, criado para que ciclistas possam resolver qualquer problema, o Bateria 100%, que fornece o carregador de bateria de automóvel para socorrer quem ficar sem bateria no carro, e o Socorro ao Público, com um painel de ferramentas para uso público.

Atualmente, o Bike Zero está na unidade da Gonçalves Dias e será instalado na matriz. O Socorro ao Público está nas duas unidades. A nova casa terá as três iniciativas.

"Esses projetos, financeiramente, não te trazem nada e ninguém arrisca tirar dinheiro do bolso, ainda mais com a crise que está, para ajudar os outros", resume Kohls.

Bufê a R$ 14,00 e quentinha reforçada para trabalhador

A proximidade com diversas empresas e o baixo custo são atrativos que fazem do Buteco do Aldo o local de refeição para trabalhadores da região. Um deles é Luiz Gonzaga Machado, fiscal de uma empresa do bairro, que almoça diariamente na unidade da André Belo.

"O que me traz aqui é o custo-benefício, além da qualidade da comida e o bom atendimento. Para a pessoa que trabalha e não leva comida para o serviço, aqui é a melhor opção do bairro, porque é muito em conta e você consegue se alimentar bem", destaca o fiscal.

Se o bufê já é bem em conta, imagina uma opção em que o cliente não paga nada. Kohls criou uma alternativa para frequentadores que não têm condições de bancar a refeição servida. Eles podem levar sua própria quentinha para comer no restaurante da Gonçalves Dias, explica o dono:

"Montamos uma mesa onde a pessoa traz a vianda de casa, esquenta, ganha uma porção de feijão, um ovo, toma suco à vontade e não paga nada. É uma forma de ajudar o trabalhador".