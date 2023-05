Fruki bergamota volta ao mercado com novidades

A Fruki Bebidas traz de volta ao mercado um sucesso que caiu no gosto do público. A Fruki Berga, primeiro produto sazonal da marca gaúcha, será comercializada neste inverno, com algumas novidades.

O lote inicial do refrigerante foi lançado em 2022 e se esgotou em 23 dias. Por isso, a marca planeja aumentar em cinco vezes o total de unidades previstas para suprir a demanda da estação.

Além da Fruki Berga tradicional, estará disponível uma versão zero açúcar da bebida. As embalagens das duas versões terão ilustrações feitas pela artista gaúcha Ana Paula Zonta.

Os produtos têm o aroma natural extraído da própria bergamota e poderão ser encontrados nos pontos de venda mais cedo neste ano, de 22 de maio até o fim de setembro, tanto no Rio Grande do Sul, quanto em Santa Catarina.

"Fruki Berga ter sido um sucesso nos deixou extremamente orgulhosos. A conexão com o consumidor fez com o que o refrigerante voltasse ao mercado, com um design inspirado no público e nas diversas formas de consumir a fruta", salienta o Diretor Administrativo e de Marketing - Júlio Eggers, em nota enviada à coluna Minuto Varejo.