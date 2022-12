Fruki cria franquia para expandir vending machines de bebidas

Uma das marcas de bebidas mais conhecidas no Rio Grande do Sul reforçou a presença em outro formato de ponto de venda. A Fruki criou uma franquia para ofertar suas linhas de refrigerante, água mineral, sucos e energético por meios das populares vending machines, máquinas automáticas para comercializar produtos.

O próprio consumidor escolhe e compra (e paga) a bebida. Este tipo de máquina costuma ser colocada em pontos de maior fluxo ou públicos identificados com as marcas. O modelo de vending machines costuma ser instalado em universidades, parques, shoppings, outlets, condomínios, estações de metrô, rodoviárias e aeroportos, com maior fluxo. É onde a Fruki deseja estar.

Em nota, a fabricante diz que os "Drinks Markets" fazem parte da estratégia para estar presente em cidades com aumento da demanda no verão. Guaraná Fruki, Elev e Água da Pedra estão no mix da máquina automática.

O modelo é uma parceria com a Casa Group, pioneira em soluções de novos canais de venda para indústria e varejo no Brasil, explica a Fruki. O formato foi testado antes com máquinas colocadas no Instituto Caldeira e Nilo Square Garden, em Porto Alegre, e aprovado.

A Fruki quer se aproximar do consumidor final, sem a intermediação do varejo, uma tendência que vem sendo seguida por muitas indústrias brasileiras, da área de alimentos e bebidas a outros segmentos.

O franqueado tem investimento inicial a partir de R$ 50 mil. A unidade ocupa espaço de dois metros quadrados. A marca diz que o retorno é previsto após nove meses de operação.

"Seremos pioneiros no Estado em desenvolver o modelo de franquia de bebidas direto da indústria", destaca Marcelo Fogaça, gerente regional de vendas da Fruki Bebidas, em nota.

Uma vantagem dos pontos é que eles podem funcionar 24 horas, caso esteja em locais abertos permanentemente, como área de transportes. Outro detalhe é o perfil e quantidade de bebidas, que devem variar conforme o tipo de público.

No Instituto Caldeira, que tem frequentadores ligados à tecnologia e negócios inovadores, a linha do energético Elev lidera a venda na gôndola automática.