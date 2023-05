Outlet da Tramontina atrai quase 10 mil pessoas em dois dias na Serra Gaúcha

Fila com multidão de pessoas para entrar na loja de uma das marcas mais conhecidas de itens para casa no mercado gaúcho. Esta foi a cena verificada na Serra Gaúcha nos dois primeiros dias do mega outlet da Tramontina em Farroupilha.

Segundo a companhia, líder brasileira em segmentos de panelas de aço inox e outras utilidades para cozinha, foram cerca de 8 mil consumidores entre essa quinta-feira (4) e sexta-feira (5).

mega campanha, desta vez do atacarejo Fort Atacadista, que estreou em Canoas, Na Região Metropolitana, outra, que estreou em Canoas, oferta redução de até 70% nos preços neste sábado.

A 7ª edição do outlet oficial da marca vai até este domingo (7). Os produtos são ofertados na T factory store, loja da marca que fica na rua Fernando João Bartelle, no cruzamento com a ERS-122, no distrito industrial da cidade.

A T factory store abre neste sábado (6) até as 17h, e no domingo (7), último dia do outlet, das 9h às 16h.

Consumidores circulam nos corredores onde são expostos os produtos com descontos de até 60%. Foto: Tramontina/Divulgação

Os descontos vão de 30% a 60% em diversas linhas. No segmento de porcelanas, no qual a Tramontina entrou recentemente, há peças a partir de R$ 5,00.

Algumas das mercadorias selecionadas para o outlet estão fora de linha, que depende de disponibilidade de estoque, cores e medidas, previne a marca, em nota. Os pagamentos podem ser feitos à vista ou no cartão de crédito, em até três vezes.

"O outlet oportuniza compras muito econômicas de produtos com a mesma qualidade Tramontina. Com isso conseguimos fazer a queima de estoque e oferecer um ótimo negócio para o nosso consumidor", destaca a gerente da T factory store, Cidiana Rita Bee, na nota.

A última edição da promoção foi realizada na cidade de Carlos Barbosa em outubro do ano passado, onde foram recebidos cerca de 40 mil clientes.