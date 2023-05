Depois do 4º Distrito, ABF aposta em novo projeto de luxo em Porto Alegre

incorporadora ABF Developments mira uma das regiões mais valorizadas de Porto Alegre e polo de empreendimentos de alto padrão, leia-se luxo. Depois de apostar em um empreendimento que inovou no Quatro Distrito , unindo história e patrimônio, interação com vizinhança e até complexo de lazer e gastronomia, ae polo de empreendimentos de alto padrão, leia-se luxo.

LEIA MAIS: ABF Developments investe no Rio Grande do Sul

O novo projeto da ABF, o Alfa Residences, vai ser erguido no bairro Três Figueiras, com perfil residencial e múltiplos serviços agregados. Segundo a empresa, a lista de atrativos vai de pet place, welcoming yard, game station, coworking, co-kitchen, lounge gourmet, open air rooftop, parryla & bar e pool, vending machines, bike 4 share, ambientes instagramáveis, grab’n go e academia.

"O Três Figueiras recebe o novo empreendimento ressignificando o conceito de morar bem no Rio Grande do Sul, com designers arrojado e biofílico e no formato hotel boutique", dá a pista a grife de construção, em nota. O projeto reforça vantagens da região em serviços e mobilidade. O residencial será erguido na rua Alfa, 161, próximo à avenida Carlos Gomes.

O CEO da ABF Developments, Eduardo Fonseca, destaca, na nota, que o Alfa Residences tem propósito de ser "vanguarda, com arquitetura autoral e pluralidade de experiências".

“Mais do que criar empreendimentos, queremos sempre elevar nossa oferta a patamares que atentam aos desejos do exigente morador e contemplar ainda futuros investidores que prezam por liquidez segura de uma estrutura diferenciada como a nossa”, lista Fonseca.

Projeto mostra uma das unidades, com piscina e jardins, com forte aposta no paisagismo. Imagem: ABF Developments/Divulgação

O novo empreendimento da ABF terá 93 moradias, com diversos formatos e áreas. A previsão é de casa garden loft, com 39 a 56 metros quadrados, casa terrace loft, com 23 a 28 metros quadrados, penthouse duplex com um dormitório, com 49 a 51 metros quadrados, sky penthouse com um dormitório plus, com 55 a 58 metros quadrados, sky penthouse duplex um dormitório plus, com 54 a 55 metros quadrados.



O paisagismo do Alfa é assinado por Luis Carlos Orsini, um dos nomes de referência internacional na área. O projeto arquitetônico é da Ospa. A Bruta Arquitetura cuidou do design de interiores.

Ficha técnica da ABF FDevelopments

A empresa atua há 15 anos no mercado e diz que tem "DNA estruturado para pensar empreendimentos exclusivos, inovadores e disruptivos". Em 2022, a marca lançou cinco empreendimentos em Porto Alegre, situados entre o Quarto Distrito, Moinhos de Vento e Três Figueiras. O multiuso 4D Complex House, no Quarto Distrito, rendeu o Top de Marketing ADVBRS 2022, na categoria construção civil.

Outros projetos que devem ser lançados são previstos para o bairro Menino Deus.