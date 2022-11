Incorporadora ABF investe no 4º Distrito de Porto Alegre

Entre 2022 e 2023, a incorporadora ABF Developments, que completa 15 anos, projeta o seu melhor momento para negócios imobiliários em Porto Alegre. A estimativa é chegar a R$ 700 milhões em Valor Geral de Vendas (VGV), incluindo três lançamentos feitos neste ano e os três que virão no próximo. O pacote inclui a maior aposta da ABF, com um grande empreendimento no 4º Distrito da Capital.

Trata-se do 4D Complex House, um complexo multiuso que integra comércio e residência, com VGV de R$ 150 milhões na primeira fase do projeto, que já foi 100% vendida. A segunda fase será lançada no começo do próximo ano.

"Fizemos um projeto que une trabalho, entretenimento e lazer em um mesmo espaço, aliado com os melhores benchmark do mundo. E ainda com um diferencial, que foi nossa contrapartida para construirmos no 4º Distrito, um boulevard que vai ligar a região ao bairro Moinhos de Vento", explica o CEO da ABF, Eduardo Fonseca.

O empreendimento terá unidades compactas, entre 17 e 51 metros quadrados e, segundo Fonseca, 90% das unidades foram vendidas já mobiliadas. Uma novidade, que faz parte da parceria da incorporadora com a plataforma Housi, que faz a gestão das unidades, desde a mobília até locações.

"É um projeto que se comunica muito bem com o que queríamos para o 4º Distrito há pelo menos 30 anos, e finalmente, com as mudanças no Plano Diretor, se tornou possível. Agora, Porto Alegre entra em um circuito que tem cidades como Barcelona (Espanha), Copenhagen (Dinamarca). Cidades que se integram aos seus rios. O Guaíba, no 4º Distrito, volta a ser protagonista. É uma região nobre que ainda está em transformação, e nós seguiremos apostando nela", valoriza o empresário. A expectativa é entregar o 4D em 2025.