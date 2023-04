Highstil estreia na região Sul com abertura em shopping do Zaffari

marca de moda masculina Highstil estreia na região Sul do Brasil com a abertura de uma loja no Moinhos Shopping, um dos shopping centers do grupo Zaffari, em Porto Alegre. A coluna Minuto Varejo já havia noticiado que a marca ia desembarcar no empreendimento com a abertura de uma loja no, um dos shopping centers do, em Porto Alegre. A colunajá, assim como outras novidades.

A Highstil chega à Capital gaúcha com sua coleção 2023, que conta com peças tradicionais com opções de polos, calças, bermudas, camisas, camisetas, além de uma linha de alfaiataria e acessórios, como carteiras, cintos e calçados.

A inspiração para a último coleção são cenários que remetem a aventuras, tendo o apresentador e atleta paralímpico brasileiro, Fernando Fernandes, como um símbolo de destaque no esporte e no desafio de limites.

"O Moinhos Shopping é um ponto icônico da cidade e muito estratégico para o nosso público. Vamos levar para o shopping a nossa linha completa, que atende a diversos estilos de homens, que buscam se vestir com qualidade e propósito", afirma Joylson Garcia, Coordenador de Trade Marketing da Highstil, em nota enviado à coluna.

Atualmente, a marca possui 26 lojas distribuídas em 12 estados brasileiros: Alagoas, Bahia, Ceará, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Pará, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e São Paulo, além do Distrito Federal.

Fundada em 1969, a Highstil pertence ao Grupo Plié, que nasceu como uma indústria de confecção de peças masculinas. O grupo abastece todas as lojas da Highstil e faz a produção de maneira 100% verticalizada, com o controle de toda a cadeia produtiva: desde o plantio e colheita do algodão até o atendimento na rede de lojas.