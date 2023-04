Grupo SIM de postos começa a vender querosene de aviação

O grupo dono da rede gaúcha de postos de combustíveis SIM, maior do País, ganhou mais uma frente de varejo. Desta vez, o segmento é ligado a aeroportos. O portfólio passa a ter agora um braço para atuar com querosene de aviação, principal insumo das aéreas, a SIM Aviação.

Em março, a rede comprou uma planta ligada a rerrefino de óleo , foi a quarta em 12 meses.

Em nota, a SIM informou que começou a operar em dois aeroportos - de Santa Genoveva, em Goiânia, e em Várzea Grande, ao lado de Cuiabá.



"A SIM Aviação atuará como parceira e prestadora de serviços da AirBP, divisão de aviação especializada da British Petroleum, com presença em mais de 600 aeroportos em 55 países - no abastecimento na aviação comercial e futuramente também como revendedora", explicou em nota.



Segundo o presidente do grupo, Neco Argenta, a largada da atuação no Centro-Oeste faz parte de meta de entrar na região. A meta é estar em mais aeroportos no Centro-Oeste, além do Sul, onde a marca é mais forte.



"A entrada no segmento de combustíveis de aviação é complementar â nossa oferta atual", disse o empresário.

O novo segmento eleva para sete empresas e ramos de atuação. São elas SIM Rede de Postos, SIM Distribuidora, SIM Lubrificantes, Querodiesel, Distribuidora Charrua e IPS, que é a Indústria Petroquímica do Sul (IPS), especializada em coleta e rerrefino de lubrificantes contaminados (Oluc).