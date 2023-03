Maior rede de postos de combustíveis do Brasil faz nova aquisição

A maior rede de postos de combustíveis do Brasil foi às compras novamente. Desta vez, a gaúcha SIM informou a aquisição de uma petroquímica situada na Região Metropolitana de Porto Alegre (RMPA) e uma das maiores players no setor de tratamento de lubrificantes contaminados.

O negócio, cujo valor não foi divulgado, envolve a indústria a Indústria Petroquímica do Sul (IPS), especializada em coleta e rerrefino de lubrificantes contaminados (Oluc).

"A IPS é uma das maiores empresas do Brasil que atua no ramo de coletora e rerrefinadora e é a única que atua também no ramo de produção de óleos lubrificantes acabados na Região Sul do País", explica a SIM, em nota, na manhã desta quarta-feira (22), ao comunicar a compra.

Segundo o grupo que é dono de 170 postos e soma cerca de 5 mil funcionários, o negócio faz parte de ações ligadas à agenda de ESG (environmental, social and governance, da sigla em inglês), relacionada à práticas ambientais, sociais e de governança.

"Acreditamos no importantíssimo papel da agenda de consumo consciente e reciclagem e reprocessamento de lubrificantes para contribuir positivamente para a sustentabilidade ambiental, evitando o descarte inadequado de produtos no meio ambiente, reprocessando e evitando maiores extrações de derivados de petróleo e contribuindo positivamente para a agenda climática", destacou, na nota sobre a operação, Neco Argenta, presidente das empresas SIM.



Outro efeito da aquisição é agregar mais um ramo ao portfólio do grupo, que já tem distribuição de combustíveis e lubrificantes, TRRs e postos.



A IPS foi fundada em 1961 em Alvorada e atua com clientes no Sul e em São Paulo. Também tem mais de mil fornecedores e 800 empresas que atende. A unidade pode processar até 36 milhões de litros/ano de Oluc e produzir mais de 20 milhões de litros/ano de óleo básico, insumo para produzir lubrificantes e graxas.

Segundo o grupo, o "quadro de funcionários da IPS será mantido".



O grupo tem as marca SIM, de postos, SIM Distribuidora, SIM Lubrificantes, Querodiesel e distribuidora Charrua. As empresas SIM foram fundadas pelos Neco e Deunir Argenta em 1985, em Flores da Cunha, na Serra gaúcha.