Como é o novo layout da loja do supermercado Rissul

A coluna Minuto Varejo acompanha as novidades de redes de supermercados e tem mudança de layout e conceito de um dos principais grupo do setor no Rio Grande do Sul. Com a abertura da segunda unidade da bandeira Rissul, na nova fase, a coluna mostra vídeo de como ficou a filial que acaba de estrear em Estância Velha. Áreas como de hortigranjeiros ganham mais valorização. A nova proposta de loja de vizinhança teve a primeira operação em Sapiranga. Confira pelo QR Code e mais detalhes do 34ª unidade da bandeira do Unidasul estão também no Jornal Cidades, nesta edição.