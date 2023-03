Com novidades, Rissul inaugura filial na cidade de Estância Velha e chega a 34 lojas no Rio Grande do Sul

O Rissul inaugurou, nesta quinta-feira(30), a primeira unidade em Estância Velha, no Vale do Sinos. A loja, que é a 34ª da rede UnidaSul no Estado, tem 4.2 mil metros quadrados de área total, e um mix de mais de 14 mil itens. A unidade está localizada na avenida Brasil, 455.

A loja recém-inaugurada traz para a cidade uma operação que já conta com o novo conceito da rede. Na prática, isso se materializa através de uma modernização da fachada, revisão do fluxo de compras, novo layout de loja, entre outros detalhes, conforme explica o diretor de Varejo da UnidaSul, Robert Marks.

Entre os principais diferenciais da nova filial estão a ampla adega, com 750 rótulos de vinhos, espumantes e destilados, o setor de congelados e a seção dos produtos naturais e restritivos. Esta inclui opções veganas, vegetarianas, low carb, zero lactose e suplementos alimentares.

A unidade contará também com uma novidade. Serão implementados novos modelos para o pagamento das compras, e a loja terá disponíveis 16 caixas, sendo quatro rápidos - que entrarão em operação nas próximas semanas. Ainda em relação à estrutura, são 110 vagas de estacionamento, com duas delas direcionadas para o carregamento de veículos elétricos. Segundo a empresa, foram gerados 137 empregos com a abertura do supermercado na cidade.

O presidente da UnidaSul, Augusto De Cesaro, destacou o antigo desejo de trazer uma unidade do Rissul para Estância Velha. "Sempre esteve nos nossos planos abrir uma filial aqui. Essa unidade foi muito esperada por nós e pela comunidade. Sinto que a cidade nos esperava e não tem nada mais gratificante do que ser recebido dessa forma", ressaltou o executivo.