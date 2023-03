Shopping de Porto Alegre tem atração no Dia da Conscientização sobre Autismo

Praia de Belas, shopping de Porto Alegre da rede Iguatemi que tem investido em programação cultural e de entretenimento , shopping de Porto Alegre da redeque tem investido em, traz uma atração especial para o projeto gratuito Domingo é dia de Teatro deste domingo (2), considerado o Dia da Conscientização sobre Autismo.

A peça Bichológico - Circo Girassol apresenta um jogo de formas geométricas coloridas distribuídas pelo espaço cênico. Por meio de brincadeira, diversão e criatividade, o espetáculo transforma essas figuras nos animais Gato Chinês, Macaco Português, Elefante Holandês, Coelho Escocês e Cão Polonês.

Por essas características, a atração baseada no livro homônimo da escritora gaúcha Paula Taitelbaum, é destinada a crianças na faixa de 0 a 6 anos e adequada para público com transtorno do espectro autista (TEA).

"Trazer uma atração como essa, para o público geral, é trazer mais visibilidade à causa", destaca Ana Brito, gerente geral do Praia de Belas Shopping, em nota enviada ao Minuto Varejo.

O espetáculo é encenado pela atriz e artista circense Débora Rodrigues, coordenadora e integrante do Circo Teatro Girassol.

"Desde 2016, os empreendimentos da rede Iguatemi promovem ao longo do mês de abril, a campanha de conscientização do autismo que chamamos de Blue Day. Trata-se de um convite à reflexão sobre a necessidade de termos empatia com a causa, além da importância do diagnóstico correto e do tratamento precoce dos sintomas", afirma Ana Brito.

Programação de abril do Domingo é dia de Teatro:



09/04: Páscoa - Espetáculo "Uma doce confusão" - Grupo Trupi di Trapu

Um jovem coelhinho tem o sonho de ser um grande cozinheiro chocolateiro, como seus ancestrais, e para tanto vai contar com a ajuda de seus amigos, cada um com uma habilidade diferente. Uma história com sabor de amor! Uma doce confusão, fala sobre amizade, valorização da ancestralidade e amor ao próximo. A obra brinca com bonecos de luva e também com música ao vivo, criando uma festa diferenciada.



Atuação e manipulação: Anderson Gonçalves e Viviane Marmitt



Direção musical: Sérgio Nardes



Direção geral: Anderson Gonçalves

16/04: Espetáculo A visita da fantasia - Guilherme Ferreira

A Visita da Fantasia é uma celebração à Arte do encontro e de Contar Histórias, valendo-se de recursos cênicos simples e poucos objetos, abrindo espaços para que o espectador imagine, envolvendo-se, criando imagens e estimulando o lúdico. Enriquecida por canto e instrumentos musicais, manipulação de bonecos e de objetos, aprofundando uma pesquisa sobre as potências da narrativa épica no teatro contemporâneo desenvolvida há anos pelo grupo. Nesta edição apresenta duas histórias: "A Família Silva", uma família muito inteligente e criativa capaz de resolver problema e "A História do Beija-flor", uma história que nos lembra que uma pequena ação pode fazer uma grande diferença".



Elenco: Guilherme Ferrêra



Produção: Rococó Produções Artísticas e Culturais

23/04: Espetáculo O Jardim de Antonieta - Rosane Castro

O espetáculo de narração oral de histórias, O Jardim de Antonieta é inspirado no livro de Rosane Castro, Vovó Antonieta e as Rosas. Com repertório diversificado e envolvente, que possibilita crianças de todas as idades a interagirem com as histórias. O Jardim de Antonieta nos convida a conhecer um pouco mais sobre a delicadeza e a resistência das flores. São quatro histórias com personagens inspiradores que formam o JARDIM DE ANTONIETA. A personagem cultiva rosas no seu quintal, outra trabalha vendendo flores, um poeta que admira as cores e as formas das flores, alguém que cria perfumes.



Texto e atuação: Rosane Castro

Dia 30/04: Espetáculo O urso com música na Barriga - Raiar Produções

O Bosque Perdido é mesmo maravilhoso. O ar é verde, as sombras são azuis e o sol pinta o chão com moedas de ouro. É neste lindo lugar que vive tranquilamente a família do Sr. Urso-Pardo com a Dona Ursa-Ruiva e o seu filho travesso, o Urso-Maluco. Até o dia em que os pais decidem encomendar um novo filhote. Escondido de todos, o Urso-Maluco escreve uma carta à Dona Cegonha-Cor-de-Rosa pedindo um irmãozinho que tenha música na barriga. Com a chegada do filhote começam as aventuras de um ursinho especial que se expressa pelos sons melodiosos de sua barriga. Baseado na fábula de Erico Verissimo, o espetáculo utiliza o teatro de bonecos com encantamento e ludicidade para falar sobre as diferenças, a tolerância e o bullying.