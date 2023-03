Shoppings investem em entretenimento e programações culturais para famílias

Shoppings de Porto Alegre têm investido em entretenimento e programações culturais para toda a família. Esse é o caso do Praia de Belas Shopping, que apresenta o Domingo é dia de Teatro, tradicional projeto da rede, e do Bourbon Country, que recebe o Teatro Zé Rodrigues.

A programação do Bourbon Country tem relação com a abertura do Teatro Zé Rodrigues, no início do mês de março. A escolhida para a estreia é o espetáculo Oliver Fantastic Show, que propõe a participação da plateia em números de mágica com o ator.

A temporada segue até o dia 26 de março, com ingressos na bilheteria por R$80 a entrada inteira e R$40 a meia. Os ingressos comprados antecipadamente custam R$40. O espaço funciona às sextas-feiras, às 19h30, e nos sábados com horários às 16h30min e às 18h30min.

Em pronunciamento ao Minuto Varejo, o shopping declara que: "a parceria entre a rede Bourbon e o Teatro Zé Rodrigues vem de longa data, sendo que as peças infantis do ator e diretor Zé Rodrigues já estiveram presentes em outros empreendimentos da rede, como o Bourbon Shopping Assis Brasil e o Bourbon Shopping São Leopoldo, retornando agora ao Bourbon Shopping Country por tempo indeterminado."

O empreendimento tem focado esforços para se consolidar como um hub de cultura em Porto Alegre. Dispõe também de outras instalações com caráter de cultura e entretenimento, como o Espaço de Cinema, a Livraria Cultura e o Food Hall Dado Bier, com experiências gastronômicas, além de agenda cultural própria.

O espetáculo Oliver dá início à programação do espaço no Bourboun Country. Foto: Bourbon Country/Divulgação/JC

No caso do Praia, são duas as opções de apresentações. O shopping também conta com um Teatro Zé Rodrigues, localizado no 2° Piso, próximo a Livraria Saraiva.

Em cartaz, estão os espetáculos Aladdin, Pinóquio, Chapeuzinho Vermelho e Três Porquinhos. A programação completa pode ser conferida no site do teatro.

O shopping também volta a oferecer neste mês o projeto Domingo é dia de teatro, com apresentação gratuita de peças de teatro, oficinas, contação de histórias, musicais e outras programações com foco no público infantil e suas famílias. Confira a programação completa do mês de março abaixo.

A atração acontece no segundo piso do Praia de Belas e será apresentada por grupos e artistas locais. A abertura desta temporada aconteceu no último domingo (12), com o espetáculo A casa da amizade, uma livre adaptação do livro Sinto muito, de Norbert Landa.

Os shows irão ocorrer todos os domingos sempre de maneira gratuita, a partir das 16h, até o dia 24 de setembro.

Programação de março do Domingo é dia de teatro: