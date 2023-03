Metaverso por Luiza Trajano: 'Precisa tomar cuidado para não investir tudo nele'

Tema que gerou a maior sensação no varejo global em 2022 , mas que perdeu o ímpeto na largada deste ano, o metaverso, que leva ao mundo virtual a experiência do físico e tem tudo a ver com inovação, recebeu um olhar bem franco e direto da empresária Luiza Trajano, uma das expoentes no Brasil e exterior no meio varejista e do empreendedorismo feminino,

"O metaverso, como toda inovação nova, ela sai e a gente precisa tomar cuidado de não investir tudo nele", advertiu a empresária, presidente do Conselho de Administração do Magazine Luiza, após se apresentar para uma plateia lotada de um das arenas do South Summit Brazil (SSB) , que começou nesta quarta-feira (29) em Porto Alegre.

Luiza arrematou o assunto sobre metaverso com outro alerta, em tom de conselho aos colegas varejistas

"Nós estamos muito simples, inclusive na digitalização. Vamos fazer o básico e, de repente, vai chegar nos outros", recomendou a empresária.

O alerta de Luiza é providencial em um ano de dificuldades do varejo, com recuo de vendas em muitos setores, custos elevados, pressionados pelos juros que não cedem e que foram algo também de dura cobrança da empresária, que pediu a redução da taxa básica ao governo federal.

O SSB vai até sexta-feira (31) no Cais Mauá, na orla do Guaíba e Centro Histórico da capital gaúcha, e teve uma largada com muito calor e muito público. Mais de 20 mil pessoas estão no meeting.