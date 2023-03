Cassol Centerlar terá mais duas lojas no RS até 2024

Depois da dobradinha de inaugurações - ampliação do centro de distribuição (CD) em Canoas e nova loja em São Leopoldo em dois dias, a Cassol Centerlar mira duas frentes. A expansão do ParkMall também em Canoas em 2023 e instalação de mais duas filiais do Centerlar até 2024, informa a direção da Cassol e do braço de varejo do grupo de Santa Catarina.

O CD passou a 30 mil metros quadrados de área. Parte já é usada pela Cassol Centerlar e parte está disponível para outras empresas. O investimento foi de R$ 36 milhões na obra, com geração de 40 empregos diretos. O parque logístico é fundamental para a estratégia de crescimento da Cassol no Estado e vai dar mais autonomia para entregas a pedidos no dia seguinte, que até agora eram em boa parte supridos por outros CDs do grupo em Santa Catarina.

A unidade de São Leopoldo é a 28ª da rede. No Estado, é a 10ª loja, sendo que seis foram abertas nos últimos 12 meses. São quase de 2 mil metros quadrados de área de venda e 110 empregos diretos e indiretos. Este ano terá obras na área do ParkMall, que integra o braço de real state do grupo catarinense, com mais 2 mil metros quadrados e espaço para 60 varejos de conveniência, ligados a itens para casa.

Antônio Sander, CEO da Cassol Centerlar, observa que o grupo cresceu em 2022 puxado pela abertura de lojas, com programa de expansão forte e com base em planejamento que dura cinco anos. "O Rio Grande do Sul liderou a expansão", destaca Sander, projetando que a meta é chegar a 33 lojas até dezembro nos três estados do Sul. Este ano ainda terá novas filiais em Tubarão e Ingleses, na ilha de Florianópolis. Estão confirmadas mais duas lojas no Estado, em Capão da Canoa e Novo Hamburgo, com 2 mil metros quadrados de área de vendas, com abertura em 2024. Os contratos já estão assinados, segundo a rede.

O CEO, que é gaúcho e teve passagem pelo grupo Gerdau, comenta que o setor, que depende de financiamento, vem sendo muito afetado pelo nível de juros, com taxa básica da Selic em 13,75%, mantida recentemente pelo Banco Central. "Estamos conseguindo sucesso com ganho de participação de mercado", observou Sander. Uma estratégia é estruturar um ecossistema da construção, com fornecedores e profissionais, "que são os que indicam como será feita a obra", diz Sander. Lojas da marca vêm montando espaço especial para atender e interagir com os segmentos.