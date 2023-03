Rede catarinense amplia CD e abre 10ª loja no Rio Grande do Sul

Um dos maiores grupos de varejo de materiais de construção do País com sede em Santa Catarina reforça a presença no Rio Grande do Sul. Num pacote só, a Cassol inaugura a ampliação do centro de distribuição (CD), situado em Canoas, e abre a sexta loja no mercado gaúcho, desta vez em São Leopoldo.

Em Canoas, são 30 mil metros quadrados de área. Parte já é usada pela Cassol Centerlar e parte está disponível para outras empresas. O investimento foi de R$ 36 milhões na obra, com geração de 40 empregos diretos.

O parque logístico é fundamental para a estratégia de crescimento da Cassol no Rio Grande do Sul, diz o grupo em nota.

O CD passa a receber maior quantidade e sortimento de itens disponíveis para entrega com a duplicação da capacidade de estocagem. A meta é garantir entrega de parte dos itens no dia seguinte à compra. Até agora 30% das remessas dependiam de transferência do CD de Santa Catarina.



A nova Cassol Centerlar, braço de varejo do grupo, abre neste sábado (25) em São Leopoldo. Será a 28ª unidade da rede. A marca tem 10 filias gaúchas e agregou seis em 12 meses. As outras cinco ficam em Cachoeirinha, Viamão, Sapucaia do Sul, Canoas e Santa Cruz do Sul, que estreou em fevereiro.

Na cidade do Vale do Sinos e RMPA, são quase de 2 mil metros quadrados de área de venda. Fica na avenida Senador Salgado Filho, 2972. Foram gerados mais de 110 empregos diretos e indiretos.

O grupo quer fechar 2023 com 33 lojas nos três estados do Sul.