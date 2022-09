Rede catarinense abre terceira loja no Rio Grande do Sul em 2022

A maior rede de venda de materiais de construção dos três estados do Sul e uma das maiores do Brasil vai abrir a terceira loja este ano no Rio Grande do Sul. A catarinense Cassol Centerlar inaugura neste sábado (24) a oitava operação no Estado.

Com a unidade, a rede chegará a 27ª loja no Sul do País. Outras quatro unidades virão em 2023 no Estado, já havia adiantado o CEO, Rodrigo Seara Cassol, à coluna Minuto Varejo. As lojas serão em Santa Cruz do Sul, São Leopoldo, Novo Hamburgo e Capão da Canoa, que será a primeira no Litoral Norte. Os pontos em Santa Cruz do Sul e São Leopoldo abrem no primeiro trimestre do ano que vem.

A unidade de Canoas tem 3 mil metros quadrados de área de venda e será a primeira unidade do que o grupo chama de Park Mall, um complexo com múltiplos varejos. Além da âncora da bandeira, o complexo terá espaço para mais 65 operações. O investimento na área chegará a R$ 30 milhões, sendo R$ 15 milhões da loja.

O futuro Park Mall Canoas fica na avenida Boqueirão, 1389, esquina com a avenida Farroupilha, que passa em frente ao ParkShopping. Ao lado da área do varejo de materiais de construção, está sendo implantada a primeira loja do atacarejo Fort Atacadista, também de Santa Catarina e que terá outro em Porto Alegre, na Zona Norte. Ao lado do Fort, a rede Havan, outra catarinense, deve se instalar.

Outra bandeira catarinense que vai desembarcar no Rio Grande do Sul. Será o Althoff Supermercados , com sede em Criciúma, que vai abrir a primeira loja em Capão da Canoa, no Litoral Norte, com investimento de R$ 10 milhões.

Em 14 de julho, a rede de Santa Catarina abriu duas unidades , uma em Viamão e outra em Sapucaia do Sul. O grupo não pretende parar por aí. Tem mais quatro em linha de produção para 2023.

Os investimentos da rede no mercado gaúcho devem ultrapassar R$ 150 milhões, segundo o CEO, só em lojas. A média é de R$ 10 milhões a R$ 15 milhões por filial, dependendo do porte de área de venda, e 50 a 60 empregos, o que totaliza entre 500 e 600 novas vagas.

Os destinos mapeados para ter filiais ficam em cidades com mais de 100 mil habitantes e localizadas até 200 quilômetros do centro de distribuição (CD), situado em Canoas, na divisa com Porto Alegre. O CD está passando de 17 mil metros quadrados para 27 mil metros quadrados. A obra está sendo finalizada.

A previsão é chegar a dez novos pontos físicos em diferentes regiões, da Região Metropolitana, Serra Gaúcha, Litoral aos Vales na região mais central, até 2025, considerando os cinco novos até o próximo ano, que inclui o de Canoas.

Os aportes totais no período serão maiores porque alguns empreendimentos, como o Park Mall de Canoas terá mais R$ 15 milhões e tem ainda a expansão do CD em andamento, mais R$ 50 milhões. Com isso, a cifra ultrapassará R$ 200 milhões,