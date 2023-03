Heineken escolhe Sul do Brasil para estreia de long neck com com garrafa retornável

primeira loja circular no RS Com foco na sustentabilidade, a Heineken passa a oferecer cervejas long necks retornáveis. O movimento de implementação do conceito de venda circular nesta categoria começa pela região Sul do país já no início deste mês de março. A marca segue na esteira de outras gigantes do varejo nacional, como a Renner, que abriu arecentemente.

No Rio Grande do Sul, o formato poderá ser encontrado em bares e restaurantes parceiros nos municípios de Porto Alegre, Cachoeirinha e Pelotas. Em Santa Catarina, a capital Florianópolis e mais Itajaí, Chapecó, Criciúma, Blumenau, Montenegro, Vacaria e Laurentino. Já no Paraná, em Curitiba, Japurá, Ponta Grossa, São Borja, Londrina, Cascavel, Umuarama, Campo Mourão e Paranaguá.

As garrafas retornáveis possuem algumas características únicas para diferenciá-las das outras embalagens. Entre elas o selo prata, que reforça o conceito dos produtos, para garantir que será reutilizada; as tampas, com cores novas, que sinalizam que a garrafa deve ser aberta dom abridor (o que é conhecido como modelo Pry Off); além do vidro espesso e maior, com o objetivo de garantir maior segurança no transporte e no consumo.

Como forma de incentivo ao consumo das novas embalagens, a companha distribuirá 10 mil unidades dos abridores para os estabelecimentos e consumidores.

Conforme nota enviada à coluna Minuto Varejo, a marca pretende abastecer 90% dos bares e restaurantes da região Sul com as novas garrafas até o fim do primeiro semestre deste ano. O projeto deve ser expandido para as demais regiões do Brasil nos próximos anos.

Segundo a marca, um dos propósitos da ação é influenciar o mercado a aumentar o número de vidros reciclados nacionalmente - já que apenas 47% passam pelo movimento de venda circular.

"Essa é uma mudança muito importante e necessária para a empresa e para o planeta. Nosso compromisso é ser uma marca 100% sustentável. Queremos, num futuro próximo, estar em todos os estados brasileiros com as long necks retornáveis", destaca Eduardo Picarelli, diretor da Unidade de Negócios da Heineken no Brasil, na nota.

Iniciativas sustentáveis da marca

A Heineken tem investido em práticas sustentáveis nos últimos anos. Em 2021, lançou a plataforma de Geração de Energia Distribuída, oferecendo Energia Verde a estabelecimentos comerciais e residências.

Na fábrica de Ponta Grossa, no Paraná, foram feitas mudanças para tornar mais assertivas as iniciativas em prol do meio ambiente no processo de produção. O processo de produção, transporte, coleta, lavagem e reenvase do produto foi internalizado em 100%, para tornar o fluxo do ecossistema mais viável e ecológico.

Desde então, as fábricas de Araraquara (SP) e Alagoinhas (BA) têm sua produção feita com energia renovável. Até este ano, a marca pretende expandir a iniciativa para a unidade de Jacareí (SP).

Nos anos de 2021 e 2022, a companhia também disponibilizou em seu site os relatórios de sustentabilidade da marca.

As medidas de sustentabilidade são norteadas pela plataforma Green Your City, que engloba iniciativas para tornar cidades mais sustentáveis, economia circular e consumo responsável, e conversam com a meta da empresa de ter 80% de suas embalagens de vidro circulares até 2030.