Loja de mascote de chocolataria de Gramado ganha fachada artística

inaugurada em novembro do ano passado A loja Luguito, unidade temática do mascote da marca de chocolates Lugano, ganhou uma intervenção artística em sua fachada lateral, na cidade de Gramado, na Serra gaúcha. A loja, que reúne chocolataria e cafeteria, foie contou com o investimento de R$ 2 milhões.

A unidade fica na esquina da avenida das Hortênsias com rua Julio Carniel, e teve a pintura feita pelo artista porto-alegrense Erick Citron. O objetivo da novidade é criar uma interação com o público, além de trazer uma conexão entre fábrica e loja.

Grafite feito por artista porto-alegrense busca conexão entre a fábrica e loja. Foto: Lugano/Divulgação/JC

"A arte criada por Erick é vibrante e colorida. Mistura elementos industriais com engrenagem, esteiras e tubos, trazendo ainda mais beleza e alegria para o espaço", explicou Jonas Esteves, diretor de marketing e operações da marca, em nota enviada ao Minuto Varejo.

O mural levou cinco dias para ser finalizado, e Erick contou com a ajuda de outros dois artistas no processo. Foi utilizada tinta acrílica de base e a aplicação se deu com rolo, pincel e spray.

Conheça o artista

As obras de Erick Citron estão pelas ruas de Porto Alegre desde o final dos anos 90. Um dos traços de sua arte é tentar traduzir em imagens a realidade da sociedade. Fruto da segunda geração de grafiteiros da Capital, Erick participa de diversos eventos culturais com suas técnicas que diversificam em spray, stencil, pincel, rolinho, latex, lápis e cortes em madeiras. Autodidata, conquistou seu espaço também de forma independente, com traços de identidade fortes nos seus desenhos.