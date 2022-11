Gramado ganha loja temática de mascote da chocolataria Lugano

O mundo de parques e hotéis de Gramado terá em breve uma nova atração. Uma das principais chocolatarias da cidade turísticas e uma das maiores no País, a Lugano vai ter uma loja temática focada em seu mascote. A Loja do Luguito estreia em 12 de novembro na esquina da avenida das Hortênsias com rua Julio Carniel. O investimento é de R$ 2 milhões, informa a chocolataria.

Segundo a rede, que tem franquias em todas as regiões do Brasil, será a quinta unidade da marca de chocolate artesanal em Gramado, na Serra Gaúcha e um dos maiores polos nacionais de turismo.

A unidade vai abrir diariamente, das 9h30min às 19h.

A nova unidade explora a tradição e vivência do Luguito, "com um ambiente completamente cosmopolita", diz a grife. O foco do ambiente é experiência. O diretor de marketing e operações da Lugano, Jonas Esteves, explica, em nota, que a operação prepara terreno para o novo parque do Luguito, que deve ficar pronto em 2023.

Ambientes terão muitas estruturas, como o lounge do Luguito, para gerar envolvimento e diversão. Imagem: Lugano/Divulgação

A fachada terá três grandes imagens da mascote com seu tradicional paletó ou dólmã de chef. A instalação tem deque externo, com mesas e cadeiras e área interna repaginada.

Na parte interna, haverá réplicas do personagem por todos os lados. Na parte do varejo, estarão à venda mais de 300 produtos da marca. A capacidade é 100 pessoas e 50 veículos estacionados.

O ambiente tanto vai servir para dar uma parada para tomar um café ou chocolate quente, como para a diversão de crianças.

"Vamos focar na experiência do consumidor, oferecendo áreas temáticas, como o lounge do Luguito e o teto de cartolas, além de menu diferenciado assinado por um chef reconhecido nacionalmente", explica Esteves, na nota sobre a operação.

A Lugano tem fábrica onde são produzidas por mês 70 toneladas de chocolate. Hoje são mais de 110 lojas, entre próprias e maioria franqueada, em todas as regiões. Hoje a marca, que também exporta para os Estados Unidos, tem 238 franquias vendidas, sendo que o maior número ainda vai ser instalado.

No ano passado, a Lugano faturou R$ 80 milhões e projeta crescer 40% este ano.