Shopping de Passo Fundo ganha duas novas operações de gastronomia

O maior shopping center da região Norte do Rio Grande do Sul anuncia duas novas operações gastronômicas com foco na culinária italiana. Serão inauguradas uma unidade do Mamma Mia Express e uma da Cantina Seraggio no Passo Fundo Shopping, na região do Planalto.

shopping abriu 18 novas lojas As inaugurações seguem a linha de expansão que o empreendimento tem buscado. No último ano, o, com investimento de marcas nacionais e internacionais.

A unidade do Mamma Mia será a primeira da rede na região Norte. A rede de galeteria é uma das mais renomadas do Estado, e chega a Passo Fundo no formato express, que investe em refeições rápidas e práticas para o dia a dia. A operação ficará localizada na Praça de Alimentação em frente ao cinema.

Já a Cantina Seraggio é tradicional na região e, além dos galetos e grelhados, deve levar ao shopping a sua carta de vinhos e espumantes para complementar as refeições. O espaço do restaurante estará no Piso 1 e conterá com um ambiente próprio para as refeições com todo o menu da Cantina.

Ainda na primeira quinzena deste mês, no dia 10, o empreendimento receberá a inauguração da unidade do Hospital São Vicente de Paulo, que é considerada a maior instituição hospitalar macrorregional do interior do Rio Grande do Sul.

O Passo Fundo Shopping foi inaugurado em novembro de 2018 e, hoje, conta com 30 marcas à disposição dos clientes. O empreendimento investe no anúncio mensal de novidades.