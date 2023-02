Liquida Porto Alegre começa com reforço de shoppings

O Liquida Porto Alegre começa nesta sexta-feira para uma temporada de 10 dias de descontos, até 5 de março. Este ano a CDL Porto Alegre, que organiza a ação, considerada a mais perene e maior entre campanhas do varejo no País, aposta no reforço de shopping centers e centros comerciais , que entraram como empreendimentos, incentivando a adesão dos estabelecimentos.

Entre eles, estão BarraShoppingSul, Iguatemi, Praia de Belas, Total e malls como Paseo e Trend, além do Pop Center, no Centro Histórico, que se antecipou com decoração instalada antes mesmo da data. Os shoppings se dividem entre um envolvimento mais intenso e incentivo para que lojas se integrem na campanha. A expectativa é que os empreendimentos estejam mais "vestidos" este ano com os apelos do Liquida.

O número de lojas inscritas já supera ao de 2022, que somou 4,6 mil estabelecimentos, entre pontos físicos e digitais. O Liquida só não foi feito em 2021, devido à pandemia. Este ano a CDL-POA montou uma ação para incentivar nível maior de descontos, com o apelo em "derreter preços".

A pegada tem muito a ver com a conjuntura e vendas do setor. Segmentos de confecção e eletromóveis, principalmente, fecharam 2022 com desempenho que não veio bem e ainda indica que o passivo da pandemia não foi zerado. Detalhes e lista de participantes vão estar no site liquidaportoalegre.com.br.

"O momento é propício para ações fortes de promoções", acredita o presidente da CDL-POA, Irio Piva. Mas Piva também adverte que "quem tentar enganar o consumidor será o primeiro a perder".

"O consumidor não é bobo, pesquisa e ainda tem concorrência forte", avisa o dirigente. Este ano a CDL também encostou mais nos lojistas para apoiar na hora de desenhar estratégias. Um mascote da campanha está indo nos estabelecimentos para orientar sobre ações.