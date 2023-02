Comércio já está no clima de Liquida Porto Alegre

A maior e mais antiga campanha de descontos do varejo gaúcho começa na sexta-feira (24), nas já tem lojas e até centros comerciais "vestidos" para a ação. O Liquida Porto Alegre vai até 5 de março, e a nova edição vem com reforço na adesão de shopping centers, informa a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL-POA), promotora do Liquida, que só não foi feito em 2021, devido à pandemia.

Este ano também tem aposta em maior nível de descontos, com o apelo de "derreter preços". A pegada tem muito a ver com a conjuntura e vendas do setor. Segmentos de confecção e eletromóveis, principalmente, fecharam 2022 com desempenho que não veio bem e ainda indica que o passivo da pandemia não foi zerado.

Como as campanhas de liquidação estão na rua desde comecinho de janeiro, a expectativa da CDL-POA é que o Liquida será a reta final de ações promocionais, de olho em recomposição de caixa e redução de estoque, que é custo, de coleções passadas. Agora o varejo precisa financiar as novas coleções.

Até esta quarta-feira (22), a adesão de lojistas também já supera os cerca de 4,6 mil da campanha de 2022, segundo a entidade. Grandes shoppings, como Iguatemi, BarraShoppingSul e Praia de Belas, entraram na ação, além de malls de rua, como o Paseo, na zona Sul, e o Trend, na orla do Guaíba, os dois do grupo Dallasanta. As lojas dos empreendimentos decidem se vão ou não vestir as cores e o lema da campanha. Detalhes das ações estão no site liquidaportoalegre.com.br.

"O momento é propício para ações fortes de promoções", acredita o presidente da CDL-POA, Irio Piva. Mas Piva também adverte que "quem tentar enganar o consumidor será o primeiro a perder".

"O consumidor não é bobo, pesquisa e ainda tem concorrência forte", avisa o dirigente. Este ano a CDL também encostou mais nos lojistas para apoiar na hora de desenhar estratégias. Um mascote da campanha está indo nos estabelecimentos para orientar sobre ações.

"Não precisa colocar ter todos os produtos com desconto, se não a empresa quebra. Importante é ter ofertas com vantagens muito boas para os clientes", reforça Piva.

Este ano a CDL registra maior adesão de centros comerciais de diversos portes e localizações. Foto: Pop Center/Divulgação

Um dos empreendimentos que está decorado para a temporada é o Centro Popular de Compras (Pop Center), antigo camelódromo, no Centro Histórico. A direção do Pop diz que 70% dos cerca de 700 comércios com unidades de serviços também, entraram na ação.

"O shopping está pronto para o Liquida", avisa a CEO, Elaine Deboni. Quem não entrar, vai ser mais pelo limite de corte de preço. "Alguns já têm preço bem baixo e não conseguem baixar mais", explica Elaine, que acredita em demanda em dobro para alguns setores.

A direção aposta em impacto nas vendas. Em janeiro, muitas operações relataram movimento mais baixo, associado a férias e a um consumidor com renda mais curta.

"Sabemos do período difícil que estamos atravessando, mas ainda temos a fidelidade de nossos clientes. A volta às aulas é um novo acelerador (das vendas), além da mudança de estação", aposta a CEO.

A fatia de consumidores com débitos que impedem o acesso a crédito aumentou, freando a conversão de vendas nos pontos. Dados do Indicador de Inadimplência da CDL-POA mostram que a taxa de atrasos no mês passado bateram recorde em 12 meses

Segundo a CDL-POA, a limitação em crédito, cheque ou protesto bateu em 32,49% dos consumidores em janeiro. No Estado, o patamar ficou em 29,69%.

No Shopping Total, que adere como operação e não só com engajamento individual de lojas, a gerente de marketing, Silvia Rachewsky, diz que a expectativa é boa para os 10 dias de descontos. O Total registra maior número de operações na ação este ano. Foram 136 em 2022, e agora já confirmaram pelo menos 140.