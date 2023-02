Cinemas de Porto Alegre tem ingressos a R$ 10 a partir desta quinta

Começa nesta quinta-feira (9), em cinemas de todo o Brasil uma ação com ingressos ao preço único de R$ 10,00 para assistir aos filmes. Em Porto Alegre, salas das redes Cinemark e GNC fazem parte da iniciativa. A promoção segue até a próxima terça-feira (14).

As regras variam de uma rede para a outra. No Cinemark, a promoção vale para as salas tradicionais 2D. Ao comprar os ingressos nos canais digitais da rede, os clientes devem optar pela meia-entrada para garantir o valor promocional. Não é necessário apresentar documento de comprovação do benefício durante a campanha. Maria Welter

Já no GNC, as salas VIP não estão inclusas na ação com valor promocional.

Nas duas exibidoras, o combo de pipoca e refrigerante também estará com desconto. A pipoca média e dois refrigerantes de 500ml saem por R$ 29,00.

Em cartaz, o público encontra títulos como Avatar 2: O caminho da água, Gato de Botas 2 e M3GAN. Em algumas salas, ainda é possível assistir aos indicados ao Oscar de melhor filme Os Fabelmans e Os Banshees de Inisherin.

primeira ocorreu em setembro do ano passado Essa é a segunda edição da Semana do Cinema - a. A ação tem o objetivo de incentivar o retorno do público às salas de projeção, após o longo período de paralisação devido à pandemia da Covid-19.

A campanha é idealizada pela Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas (Feneec).

Cinemas participantes em Porto Alegre: