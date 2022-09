Em campanha inédita, cinemas de Porto Alegre têm ingressos a R$ 10

Entre os dias 15 e 21 de setembro, os cinemas de Porto Alegre irão vender ingressos para todos os filmes ao preço único de R$ 10. A iniciativa ocorre na Semana do Cinema, e ainda oferece combos de pipoca e refrigerante a preços especiais.

Idealizada pela Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas (FENEEC), a campanha é inédita no mercado do cinema brasileiro e tem o objetivo de incentivar o retorno do público às salas de projeção, após o longo período de paralisação devido à pandemia da Covid-19.

Para completar a experiência, o combo oferecido a preço promocional inclui uma pipoca média e dois refrigerantes de 500ml por R$ 29,00.

O presidente do Sindicato dos Exibidores Cinematográficos do RS e Diretor do GNC Cinemas, Hormar Castello Jr., explica que a iniciativa abrange todas as sessões das salas convencionais de cinema, as de exibição 2D. "As salas convencionais 2D, dublado, legendado, de manhã, à tarde, à noite, todas as sessões, essa é a combinação", afirma o presidente, que complementa que algumas redes podem vir a expandir a campanha para salas 3D.

A Semana do Cinema segue uma tendência já adotada em outros países de promover o retorno às salas a preços promocionais. Nos Estados Unidos, iniciativa parecida foi realizada no último dia 3 de setembro, quando o National Cinema Day ofereceu ingressos a US$ 3,00 em mais de 3 mil cinemas. No Reino Unido, a campanha promoveu sessões por £3 libras em cerca de 550 salas. Já na Espanha, La Fiesta del Cine 2022 promoverá, em outubro, ingressos à €3,50.

"Nós queremos mostrar que o cinema continua com a força de sempre. Temos lançamentos agora no segundo semestre, especialmente mais para o fim do ano, então estamos mostrando a cara, mostrando a que viemos, a grande tela é o principal atrativo", destaca Castello.

Semana do Cinema