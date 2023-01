Zaffari instala novo posto de retirada de compras online

Minuto Varejo já havia informado , o novo posto de retirada de produtos comprados pelo e-commerce da Companhia Zaffari, serviço com acesso ainda muito restrito, está a caminho. A segunda unidade do Clique & Retire fica em um dos supermercados situados na avenida Ipiranga, em Porto Alegre. Como a coluna, o novo posto de retirada de produtos comprados pelo e-commerce da Companhia Zaffari, serviço com acesso ainda muito restrito, está a caminho. A segunda unidade do Clique & Retire fica em um dos supermercados situados na avenida Ipiranga, em Porto Alegre.

O posto ficará no Zaffari Ipiranga, no bairro Santa Cecília, na Zona Leste. A marca tem ainda o hipermercado no Bourbon Ipiranga. Em outubro, a coluna havia noticiado a preparação para abrir o novo ponto. Funcionários da loja confirmaram que a área que estava fechada dentro da loja teria a operação para apoiar as compras pelo aplicativo.

A sinalização do ponto agora já está em placas no estacionamento, indicando que a "vaga é exclusiva do Clique & Retire". Na parede externa do supermercado, adesivo informa para fazer o QR Code, que dará acesso à compra - provavelmente será a imagem a ser gerada quando é feita a compra.

Na área externa, o que era antes um janelão agora tem uma porta por onde os clientes vão ter o fluxo às mercadorias para guardar no carro ou os funcionários vão levar até os carros. O Zaffari ainda não detalha como vai ser. Em nota, o grupo diz que vai divulgar o funcionamento.

Na área interna, em frente aos caixas, foi montada a "QG" do Clique & Retire.

O local ficou tapado, enquanto era organizada a estrutura onde ficarão funcionários e ponto de separação dos itens, além da movimentação logística.

O acesso pela nova abertura evitará que o fluxo da entrega atrapalhe o movimento de quem vai ao local para a compra diretamente na loja.

Será o segundo Clique&Retire da companhia, maior grupo supermercadista gaúcho. O primeiro ponto da modalidade fica no Bourbon Assis Brasil , na Zona Norte, e estreou em 2022.

Hoje as compras pelo aplicativo do Zaffari são restritas a pequenos grupo, com clientes que a bandeira selecionou. Em outubro de 2022, eram cerca de 6,5 mil clientes.

Quem entrar no app consegue até navegar pelos itens, mas não consegue o básico; converter a compra. É possível se cadastrar para montar lista de compras, mas não é possível ir além disso. O grupo explicou que as listas são um passo antes de fazer a aquisição.

Explosão do pickup store pós-pandemia

O Zaffari opta por fazer o cliente ir até a loja retirar o produto, seguindo o famoso pickup store, em inglês, que é a coleta na loja. Não há até agora uma entrega em casa com uso pulverizado em meio digital, como muitas redes gaúchas já adotam faz tempo.

Com as restrições da pandemia, a modalidade de retirada explodiu em diferentes segmentos do varejo, justamente pela facilidade da compra online e busca no ponto, sem ter de circular na loja, ambiente que foi mais sensível em meio ao aumento de casos de Covid-19.

Além disso, o cliente também pode se programar e ir mais rápido ou no tempo adequado ao ponto para retirar suas compras.

O pickup store foi uma saída para muitos tipos de varejos que não podiam abrir. Muitos chamaram de drive-thru. As compras podem ser por app, sites ou aplicativos de mensagens, como o WhatsApp.

No pós-pandemia, o sistema fez gigantes como Amazon, Google e Starbucks criarem lojas focadas nesta modalidade.

Hoje o recurso está em quase todos os varejos. Rm cidades como Nova York, as vitrines tem a sinalização do pickup como um serviço tão comum quanto entrar para pedir e pagar no balcão ou outro dispositivo, como tablets - ou sem ter de pagar com cartão ou dinheiro, porque sensores registram os itens, com o fechamento da compra de forma online.

No pickup, a diferença é que o cliente chega com a compra e pagamento feitos. É só pegar o produto e sair. Facilidade e tempo abreviado são as duas vantagens da operação, e a palavra que resume, no final das contas tudo isso, é conveniência.